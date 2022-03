Ζελένσκι στο βρετανικό Κοινοβούλιο: Η Ουκρανία θα πολεμήσει μέχρι τέλους

Στο βρετανικό Κοινοβούλιο μίλησε μέσω βιντεοκλήσης ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι όπου καταχειροκροτήθηκε. «Δεν θέλουμε να χάσουμε τη χώρα μας. Θα πολεμήσουμε μέχρι το τέλος για την πατρίδα μας, σε γη, αέρα και θάλασσα, με οποιοδήποτε κόστος» τόνισε ο Ζελένσκι που ακολούθως μίλησε για τη γενναιότητα των Ουκρανών που πολεμούν τα ρωσικά στρατεύματα.

Παράλληλα, έκανε ειδική μνεία στους άμαχους που έχασαν τη ζωή τους και επεσήμανε ότι «o απαίσιος αυτός πόλεμος» έχει βασικά αθώα θύματα. «Γυναίκες και παιδιά», όπως είπε. Μέχρι στιγμής έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 50 παιδιά, τόνισε, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως «είχαν όλη τη ζωή μπροστά τους».

Εξιστόρησε τη ρωσική εισβολή από την πρώτη ημέρα μέχρι σήμερα, απαριθμώντας τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν, τους αμάχους που σκοτώθηκαν και τους κατοίκους που αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε νερό και τρόφιμα και όπως εμφαντικά σημείωσε «θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για τη γη μας, μέχρι την τελευταία στιγμή. Θα πολεμήσουμε στα δάση, στα χωράφια, στις ακτές και στους δρόμους», τόνισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Έκανε λόγο για τη χειρότερη στιγμή στην ιστορία της χώρας του μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. «Είναι ένας πόλεμος που δεν ξεκινήσαμε. Ένας πόλεμος που δεν θέλαμε», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος.

