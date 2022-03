Ουκρανία: Το μήνυμα στα ελληνικά από νεοναζί χούλιγκαν του τάγματος Αζόφ

Μήνυμα στα ελληνικά έγραψε ο Denis Nikitin, ο Ρώσος νεοναζί που φέρεται να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο τάγμα Αζόφ, την ακροδεξιά εξτρεμιστική ομάδα στρατιωτικών, που αποτελούν μονάδα της Εθνικής Φρουράς της Ουκρανίας, με έδρα τη Μαριούπολη.

Το τάγμα Αζόφ σχηματίστηκε αρχικά ως εθελοντική πολιτοφυλακή στις 5 Μαΐου 2014 κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων στην Οδησσό. Στις 12 Νοεμβρίου 2014, ενσωματώθηκε στην Εθνική Φρουρά της Ουκρανίας. Πρόκειται για υπερεθνικιστές που κατηγορούνται ότι φιλοξενούν νεοναζιστική και λευκή ιδεολογία υπεροχής.

Την περασμένη εβδομάδα, όταν ξεκίνησε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ένα βίντεο που κοινοποιήθηκε από την Εθνική Φρουρά της Ουκρανίας έκανε τον γύρο του διαδικτύου και έδειχνε μαχητές του Αζόφ να βυθίζουν σφαίρες που θα χρησιμοποιηθούν εναντίον μουσουλμάνων Τσετσένων μαχητών σε χοιρινό λίπος. Μία κίνηση που προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις. Ο ίδιος ο Πούτιν έχει αναφερθεί πολλές φορές στην παρουσία τέτοιων μονάδων στον ουκρανικό στρατό ως λόγο για την έναρξη της λεγόμενης “ειδικής στρατιωτικής του επιχείρησης για την αποστρατιωτικοποίηση και τον αποναζισμό της Ουκρανίας”.

