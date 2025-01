Ζελένσκι: Πρόταση ανταλλαγής αιχμαλώτων στρατιωτών της Βόρειας Κορέας με Ουκρανούς «πολεμιστές» που κρατούνται από τη Ρωσία

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Κυριακή ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να παραδώσει αιχμαλώτους στρατιώτες από τη Βόρεια Κορέα στον ηγέτη τους, Κιμ Γιονγκ Ουν, εάν αυτός μπορέσει να διευκολύνει την ανταλλαγή τους με Ουκρανούς που κρατούνται αιχμάλωτοι στη Ρωσία, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

«Εκτός από τους πρώτους αιχμαλώτους στρατιώτες από τη Βόρεια Κορέα, σίγουρα θα υπάρξουν περισσότεροι. Είναι μόνο ζήτημα χρόνου προτού τα στρατεύματά μας καταφέρουν να αιχμαλωτίσουν και άλλους», δήλωσε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα X.

In addition to the first captured soldiers from North Korea, there will undoubtedly be more. It’s only a matter of time before our troops manage to capture others. There should be no doubt left in the world that the Russian army is dependent on military assistance from North… pic.twitter.com/4RyCfUoHoC — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 12, 2025

Οι αιχμάλωτοι Βορειοκορεάτες στρατιώτες

Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε το Σάββατο ότι η Ουκρανία έχει αιχμαλωτίσει δύο Βορειοκορεάτες στρατιώτες στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας. Είναι η πρώτη φορά που η Ουκρανία ανακοινώνει την αιχμαλωσία ζωντανών Βορειοκορεατών στρατιωτών, έπειτα από την εμπλοκή τους στον σχεδόν τριετή πόλεμο.

In Kurshchyna, our military captured troops from North Korea. These are two soldiers who, although wounded, survived, were brought to Kyiv and are communicating with SBU investigators. This task was not easy: usually the Russians and other North Korean military personnel finish… pic.twitter.com/wT1RuLwEMc — Svitlana Bzhalava 🇺🇦Ukraine (@Svitlan66621180) January 11, 2025



Σύμφωνα με ουκρανικές και δυτικές εκτιμήσεις, περίπου 11.000 στρατιώτες από τη Βόρεια Κορέα έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή Κουρσκ για να στηρίξουν τις ρωσικές δυνάμεις. Η Ρωσία δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε διαψεύσει την παρουσία τους.

Ανταλλαγή ομήρων

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι οι ρωσικές και βορειοκορεατικές δυνάμεις έχουν υποστεί βαριές απώλειες. «Η Ουκρανία είναι έτοιμη να παραδώσει τους στρατιώτες του Κιμ Γιονγκ Ουν σε αυτόν, εάν μπορέσει να οργανώσει την ανταλλαγή τους με τους πολεμιστές μας που κρατούνται αιχμάλωτοι στη Ρωσία», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δημοσίευσε στο Χ ένα σύντομο βίντεο που δείχνει την ανάκριση δύο ανδρών που παρουσιάζονται ως Βορειοκορεάτες στρατιώτες. Ένας από αυτούς εμφανίζεται ξαπλωμένος σε κρεβάτι με επιδέσμους στα χέρια, ενώ ο άλλος κάθεται με έναν επίδεσμο στο σαγόνι.

Επιθυμούν να παραμείνουν στην Ουκρανία

Ένας από τους άνδρες δήλωσε μέσω διερμηνέα ότι δεν γνώριζε πως πολεμούσε εναντίον της Ουκρανίας και είχε ενημερωθεί ότι συμμετείχε σε στρατιωτική άσκηση. Είπε επίσης ότι κρύφτηκε σε ένα καταφύγιο κατά τη διάρκεια της επίθεσης και βρέθηκε λίγες ημέρες αργότερα.

«Αν μου δοθεί εντολή να επιστρέψω στη Βόρεια Κορέα, θα το κάνω, αλλά είμαι έτοιμος να μείνω στην Ουκρανία αν μου δοθεί η ευκαιρία», δήλωσε.

«Ο ένας από τους στρατιώτες εξέφρασε την επιθυμία να μείνει στην Ουκρανία, ενώ ο άλλος να επιστρέψει στη Βόρεια Κορέα», δήλωσε ο Ζελένσκι σε τηλεοπτική του δήλωση. Για τους Βορειοκορεάτες στρατιώτες που δεν επιθυμούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι μπορεί να υπάρξουν άλλες επιλογές.

«Όσοι εκφράσουν την επιθυμία να φέρουν την ειρήνη πιο κοντά διαδίδοντας την αλήθεια για αυτόν τον πόλεμο στη κορεατική γλώσσα, θα έχουν αυτή την ευκαιρία», πρόσθεσε, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Απώλειες

Σύμφωνα με βουλευτή της Νότιας Κορέας, που ενημερώθηκε από την εθνική υπηρεσία πληροφοριών της χώρας, περίπου 300 Βορειοκορεάτες στρατιώτες που στάλθηκαν στη Ρωσία έχουν σκοτωθεί, ενώ άλλοι 2.700 έχουν τραυματιστεί σε μάχες με τις ουκρανικές δυνάμεις.

Ο αυξανόμενος αριθμός των απωλειών τους αποδίδεται στην έλλειψη κατανόησης του σύγχρονου πολέμου και στον τρόπο που η Ρωσία χρησιμοποίησε τον βορειοκορεατικό στρατό. Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι οι βορειοκορεατικές αρχές φαίνεται να ζητούν από τα στρατεύματά τους να αυτοκτονούν για να αποφύγουν τη σύλληψη.

«Βρέθηκε επίσης στα σημειώματα όσων σκοτώθηκαν ότι οι αρχές της Βόρειας Κορέας τόνιζαν την αυτοκαταστροφή και την αυτοκτονία πριν από τη σύλληψη, και ότι οι στρατιώτες αναμένουν ασαφώς να ενταχθούν στο Εργατικό Κόμμα της Βόρειας Κορέας ή να λάβουν αμνηστία», δήλωσε.

Μέχρι στιγμής, οι αιχμάλωτοι Βορειοκορεάτες στρατιώτες δεν έχουν εκφράσει πρόθεση να πάνε στη Νότια Κορέα, αλλά, σύμφωνα με το πρακτορείο Yonhap, η Νότια Κορέα θα συνεργαστεί με την Ουκρανία αν υπάρξει σχετικό αίτημα.