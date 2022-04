Ζελένσκι: H Ρωσία απέρριψε την πρόταση για εκεχειρία κατά τη διάρκεια του Πάσχα

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε απόψε ότι η Ρωσία απέρριψε την πρόταση για εκεχειρία κατά τη διάρκεια του Πάσχα των Ορθοδόξων.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας ανέφερε, πάντως, στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ότι εξακολουθεί να τρέφει ελπίδες για ειρήνευση.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι επιδιώκει να οργανώσει ψευτοδημοψήφισμα για την ανεξαρτησία των περιφερειών της Χερσώνας και της Ζαπορίζιας, που έχει καταλάβει ο στρατός της, στο νότιο τμήμα της χώρας.

Στο διάγγελμά του το βράδυ της Πέμπτης ο κ. Ζελένσκι απαίτησε οι κάτοικοι των κατεχόμενων ζωνών να μη δίνουν κανένα προσωπικό δεδομένο, όπως οι αύξοντες αριθμοί των διαβατηρίων τους, όταν τους τα ζητούν οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις.

«Δεν θέλουν απλώς να κάνουν απογραφή (…). Ούτε να σας μοιράσουν ανθρωπιστική βοήθεια οποιοδήποτε είδους. Πρόκειται για τη χάλκευση ενός λεγόμενου δημοψηφίσματος στην επικράτειά μας, αν φθάσει διαταγή από τη Μόσχα να οργανωθεί αυτή η κωμωδία», είπε ο αρχηγός του ουκρανικού κράτους.

Η Ουκρανία ήδη κατηγόρησε στις αρχές Μαρτίου πως επιδιώκει να σκηνοθετήσει στη Χερσώνα «δημοψήφισμα» κατ’ εικόνα εκείνου του 2014, όταν προχώρησε στην προσάρτηση της χερσονήσου τις Κριμαίας. Η προσάρτηση χαρακτηρίζεται παράνομη από το Κίεβο και τις δυτικές χώρες.

Στην ανατολική Ουκρανία, οι δύο περιφέρειες των φιλορώσων αυτονομιστών Ντανιέτσκ και Λουγκάνσκ έχουν ήδη ανακηρύξει την ανεξαρτησία τους ως «λαϊκές δημοκρατίες», έπειτα από δημοψηφίσματα που επίσης χαρακτηρίζουν άκυρα, ως μη γενόμενα, το Κίεβο και η διεθνής κοινότητα.

«Δεν θα υπάρξει λαϊκή δημοκρατία της Χερσώνας. Αν κάποιος θελήσει νέα προσάρτηση, νέες ακόμη πιο ισχυρές κυρώσεις θα πλήξουν τη Ρωσία», διεμήνυσε ο κ. Ζελένσκι.

Η Χερσώνα είναι η πρώτη μεγάλη ουκρανική πόλη που κατέλαβε ο ρωσικός στρατός μετά την εισβολή που άρχισε την 24η Φεβρουαρίου. Λίγο πιο βορειοανατολικά, τα ρωσικά στρατεύματα έχουν κυριεύσει επίσης γιγάντιο τομέα γύρω από την πόλη Ζαπορίζια, η ίδια η πόλη πάντως εξακολουθεί να ελέγχεται από τους Ουκρανούς.

Την ίδια ώρα, φρίκη προκαλεί η εκτίμηση της τοπικής δημοτικής αρχής της Μαριούπολης ότι τρεις έως εννέα χιλιάδες άμαχοι ενδέχεται να έχουν θαφτεί σε έναν ομαδικό τάφο κοντά στην πόλη.

«Στο χωριό Μανχούς, οι εισβολείς μπορεί να έχουν θάψει από 3.000 έως 9.000 κατοίκους της Μαριούπολης. Σε αυτό συνηγορεί η σύγκριση με δορυφορικές φωτογραφίες ενός ομαδικού τάφου στην Μπούτσα, όπου βρέθηκαν 70 σοροί. Σε φωτογραφίες της 9ης Απριλίου από την (αμερικανική ιδιωτική εταιρεία) Maxar, ο χώρος της ομαδικής ταφής στο Μανχούς είναι 20 φορές μεγαλύτερος. Οι κατακτητές έσκαβαν διαρκώς και έθαβαν πτώματα τις επόμενες ημέρες. Οι πηγές μας αναφέρουν ότι σε τέτοιους τάφους οι σοροί κείτονται σε διαφορετικά επίπεδα (στρώματα)», αναφέρει το δημοτικό συμβούλιο της Μαριούπολης στο Telegram.

Ο δήμαρχος της πολιορκημένης Μαριούπολης Βαντίμ Μποϊτσένκο συνέκρινε τα «εγκλήματα» των Ρώσων με τη σφαγή δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων στο Μπάμπι Γιαρ από τους ναζί κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Το μεγαλύτερο έγκλημα πολέμου του 21ου αιώνα διαπράχτηκε στη Μαριούπολη. Είναι το νέο Μπάμπι Γιαρ. Τότε ο Χίτλερ σκότωσε Εβραίους, Ρομά και Σλάβους. Σήμερα ο Πούτιν εξοντώνει Ουκρανούς. Έχει ήδη σκοτώσει δεκάδες χιλιάδες αμάχους στη Μαριούπολη. Απαιτείται μια ισχυρή αντίδραση από όλον τον πολιτισμένο κόσμο. Πρέπει με κάθε τρόπο να σταματήσει αυτή η γενοκτονία», είπε ο Μποϊτσένκο.

Το δημοτικό συμβούλιο της Μαριούπολης είχε αναφέρει στα μέσα Μαρτίου ότι περίπου 5.000 άμαχοι είχαν ενταφιαστεί σε δημόσιους χώρους σε διάφορα σημεία της πόλης και στα περίχωρά της. Εκτιμά πως περισσότεροι από 22.000 άμαχοι σκοτώθηκαν από τον ρωσικό στρατό στην πολιορκημένη πόλη-λιμάνι της νότιας Ουκρανίας.

The alleged mass grave near #Mariupol was found from a satellite. The Maxar images show a trench in the village of #Mangush that is more than 300 meters long. It could contain thousands of bodies, said Petr Andryushchenko, an adviser to the city’s mayor. pic.twitter.com/bNlsDwNlsK

— NEXTA (@nexta_tv) April 21, 2022