Ζελένσκι: Δηλώνει «ευγνώμων» για την αμερικανική βοήθεια

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σε ανάρτησή του στο X ότι είναι “ευγνώμων” στους νομοθέτες της Βουλής των Αντιπροσώπων για την ψήφιση του μέτρου που παρέχει βοήθεια στην Ουκρανία, ευχαριστώντας προσωπικά τον πρόεδρο του Σώματος, Μάικ Τζόνσον, “για την απόφαση που διατηρεί την ιστορία στο σωστό δρόμο”.

“Η δημοκρατία και η ελευθερία θα έχουν πάντα παγκόσμια σημασία και δεν θα αποτύχουν ποτέ όσο η Αμερική βοηθάει στην προστασία τους”, ανέφερε ο Zelensky στην ανάρτηση. “Το ζωτικής σημασίας νομοσχέδιο για την αμερικανική βοήθεια που εγκρίθηκε σήμερα από τη Βουλή των Αντιπροσώπων θα εμποδίσει την επέκταση του πολέμου, θα σώσει χιλιάδες και χιλιάδες ζωές και θα βοηθήσει και τα δύο έθνη μας να γίνουν ισχυρότερα”.

“Η δίκαιη ειρήνη και η ασφάλεια μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσω της δύναμης”, πρόσθεσε.

I am grateful to the United States House of Representatives, both parties, and personally Speaker Mike Johnson for the decision that keeps history on the right track.

Democracy and freedom will always have global significance and will never fail as long as America helps to…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 20, 2024