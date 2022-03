Ζαχάροβα: Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις Μόσχας – Κιέβου – Δεν είναι στόχος μας η ανατροπή της ουκρανικής κυβέρνησης

Για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με αξιωματούχους από το Κίεβο για την Ουκρανία μίλησε η Μαρία Ζαχάροβα.

Σε συνέντευξη Τύπου, η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας δήλωσε ότι «οι διαπραγματεύσεις με αξιωματούχους από το Κίεβο, για την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, σημειώνουν πρόοδο».

Η ίδια υπογράμμισε ότι τα στρατεύματα της Μόσχας δεν εργάζονται για να ανατρέψουν την ουκρανική κυβέρνηση, όπως αναφέρει το AFP.

«Έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος», δήλωσε η Μαρία Ζαχάροβα αναφερόμενη στους τρεις γύρους συνομιλιών με το Κίεβο.

Είπε ότι ο ρωσικός στρατός δεν έχει λάβει εντολή να «ανατρέψει την τρέχουσα κυβέρνηση», ενώ τόνισε ότι η επιχείρηση στην Ουκρανία συνεχίζεται αυστηρώς, βάσει του σχεδίου.

“It will be better if we achieve results through peaceful negotiations.”

Russian Foreign Ministry spokesperson Maria Zakharova says ‘we are hoping for more significant steps forward’ at the next round of talks.

March 9, 2022