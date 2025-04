ΥΠΕΞ Ιράν: Προγραμματίζονται «έμμεσες συνομιλίες υψηλού επιπέδου» με τις ΗΠΑ

Προγραμματίζονται «έμμεσες συνομιλίες υψηλού επιπέδου» των κυβερνήσεων των ΗΠΑ και του Ιράν, οι οποίες θα διεξαχθούν το Σάββατο στο σουλτανάτο του Ομάν, ανακοίνωσε σήμερα ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών, ο Σάγεντ Αμπάς Αραγτσί.

«Πρόκειται τόσο για ευκαιρία, όσο και για δοκιμασία. Η μπάλα είναι στο γήπεδο της Αμερικής», σχολίασε ο κ. Αραγτσί μέσω X.

Μερικές ώρες νωρίτερα, ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωνε πως η Ουάσιγκτον διεξάγει «άμεσες» συνομιλίες με την Τεχεράνη όσον αφορά το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

#BREAKING: #Iran FM #Araghchi a few hours after #Trump presser: “Iran & US will meet in #Oman on Saturday for high-level indirect talks. It is as much an opportunity as it is a test. The ball is in America’s court.” pic.twitter.com/8wuiAcjsXg

