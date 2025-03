Υεμένη: Βίντεο των Χούθι με φέρετρα Αμερικανών στρατιωτών να επιπλέουν στη θάλασσα προκαλεί οργή

Οι Χούθι στην Υεμένη δημοσίευσαν ένα προπαγανδιστικό βίντεο, πιθανόν τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο δείχνει δεκάδες φέρετρα καλυμμένα με την αμερικανική σημαία να επιπλέουν δίπλα σε κατεστραμμένα πολεμικά πλοία των ΗΠΑ.

Το βίντεο, που κυκλοφόρησε λίγο μετά τις αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ κατά των Χούθι, θεωρείται από πολλούς ως μήνυμα απειλής για περαιτέρω επιθέσεις.

Το προπαγανδιστικό βίντεο ξεκινά με ένα φέρετρο καλυμμένο με την αμερικανική σημαία, προτού η κάμερα αποκαλύψει δεκάδες άλλα να επιπλέουν σε νερά γεμάτα από φλεγόμενα πλοία.

«Οι Χούθι δημοσιεύουν animation με φέρετρα καλυμμένα με την αμερικανική σημαία να επιπλέουν γύρω από κατεστραμμένα πολεμικά πλοία», έγραψε ο Hussain Abdul-Hussain, ερευνητής του Foundation for Defense of Democracies, στο X.

«Αυτοί οι τρομοκράτες πραγματικά δεν μπορούν να διακρίνουν τη διαφορά μεταξύ των ψευδαισθήσεων και της πραγματικότητας».

Το βίντεο προκάλεσε οργή στις Ηνωμένες Πολιτείες, με πολλούς να το χαρακτηρίζουν ως απόδειξη της επιθυμίας των Χούθι να κλιμακώσουν τη βία.

Νωρίτερα την Κυριακή, οι Χούθι ισχυρίστηκαν ότι επιτέθηκαν στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Harry Truman, καθώς και σε πολλά πολεμικά πλοία των ΗΠΑ στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Yahya Sarea, δήλωσε: «Οι ένοπλες δυνάμεις, με τη βοήθεια του Παντοδύναμου Θεού, πραγματοποίησαν μια ποιοτική στρατιωτική επιχείρηση, στοχεύοντας το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Harry Truman και τα συνοδευτικά του πολεμικά πλοία στη βόρεια Ερυθρά Θάλασσα, χρησιμοποιώντας 18 βαλλιστικούς και cruise πυραύλους, καθώς και drones, σε μια κοινή επιχείρηση που εκτελέστηκε από τη δύναμη πυραύλων, την αεροπορία drones και τις ναυτικές δυνάμεις».

Αμερικανοί αξιωματούχοι, ωστόσο, διέψευσαν τους ισχυρισμούς, λέγοντας ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως το USS Harry Truman δέχθηκε επίθεση.

Υποστηρικτές του Τραμπ αμφισβήτησαν την ικανότητα των Χούθι να προχωρήσουν σε μια τέτοια επίθεση υπό τη νέα κυβέρνηση.

«Αυτές οι δειλές κατσαρίδες κρύβονται πίσω από την προπαγάνδα τους», ανέφερε ένας χρήστης στο Χ.

Ένας άλλος πρόσθεσε: «Τότε κάντε το. Βυθίστε ένα πλοίο. Κάντε πράξη τα λόγια σας. Δεν θα το κάνετε. Δεν μπορείτε. Το Ιράν θα εξαφανιστεί. Θα βράσουμε το νερό τόσο γρήγορα που το κεφάλι σας θα γυρίσει… και θα φύγει από τους ώμους σας».

Η επίθεση που ισχυρίζονται ότι εξαπέλυσαν οι Χούθι έρχεται έπειτα από περισσότερες από 100 επιθέσεις σε εμπορικά και πολεμικά πλοία από τον Νοέμβριο του 2023.

Η εκστρατεία αυτή διεξάγεται, όπως λένε οι Χούθι, σε «αλληλεγγύη προς τους Παλαιστίνιους» λόγω του πολέμου του Ισραήλ με τη Χαμάς στη Γάζα.

Λίγες ώρες πριν από την κυκλοφορία του βίντεο, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέταξε τις πρώτες αεροπορικές επιδρομές της νέας κυβέρνησής του εναντίον των Χούθι, με «τουλάχιστον 31 νεκρούς το Σάββατο», σύμφωνα με αναφορές.

Οι Χούθι ισχυρίστηκαν ότι οι αμερικανικές επιθέσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με «υποστήριξη από τη Βρετανία», σκότωσαν «παιδιά» και τραυμάτισαν «101 άτομα».

Ο Τραμπ έστειλε σαφές μήνυμα προς τους Χούθι, δηλώνοντας: «Προς όλους τους τρομοκράτες Χούθι, ο χρόνος σας τελείωσε, και οι επιθέσεις σας πρέπει να σταματήσουν, από σήμερα. Αν δεν σταματήσουν, θα βρέξει κόλαση πάνω σας, όπως δεν έχετε δει ποτέ ξανά!».



Η Κεντρική Διοίκηση του αμερικανικού στρατού (CENTCOM), η οποία επιβλέπει τις επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, περιέγραψε τις επιδρομές του Σαββάτου ως την έναρξη μιας «μεγάλης κλίμακας στρατιωτικής επιχείρησης σε όλη την Υεμένη».

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, έγραψε στο X πως «Οι επιθέσεις των Χούθι σε αμερικανικά πλοία και αεροσκάφη (και τα στρατεύματά μας!) δεν θα γίνουν ανεκτές. Και το Ιράν, ο προστάτης τους, έχει ειδοποιηθεί».

