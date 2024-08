Υεμένη: Το δεξαμενόπλοιο Delta Blue δέχθηκε δύο ακόμη επιθέσεις ανοικτά τoυ λιμανιού Μόχα – Δείτε βίντεο

Το δεξαμενόπλοιο Delta Blue ανέφερε ένα τρίτο και ένα τέταρτο συμβάν τις τελευταίες 24 ώρες ανοικτά του λιμανιού Μόχα της Υεμένης, ανακοίνωσε ο βρετανικός φορέας για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας (United Kingdom Maritime Trade Operations — UKMTO).

Το πλήρωμα και το σκάφος είναι ασφαλή και συνεχίζουν προς τον επόμενο σταθμό τους, ανέφερε η UKMTO. Τα πιο πρόσφατα συμβάντα περιλαμβάνουν μια επίθεση από μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας και άλλη μία από πύραυλο που έπεσε κοντά στο πλοίο, ανέφερε η UKMTO.

Χθες, Πέμπτη, ο πλοίαρχος του πλοίου ανέφερε πως δύο μικρά σκάφη προσέγγισαν και εκτόξευσαν αντιαρματική ρουκέτα η οποία εξερράγη κοντά στο Delta Blue, που φέρει σημαία Λιβερίας, περίπου 45 ναυτικά μίλια νότια της Μόχα.

Σε κάθε μικρό σκάφος επέβαιναν τέσσερις άνθρωποι, ανέφερε η UKMTO. Ώρες μετά, άλλος ένας πύραυλος εξερράγη κοντά στο δεξαμενόπλοιο, ανέφερε.

The British authority reported today an attack on an oil tanker near the Bab Almandab strait off the coast of Yemen.

According to sources in Yemen, this is a tanker bearing the name Delta Blue.

It was attacked by RPG fire from two Houthi boats that were moving towards it. pic.twitter.com/BlZEHqC9ns

