Υεμένη: Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έπληξαν εγκατάσταση «συντονισμού» των Χούθι

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν αεροπορικό πλήγμα ακριβείας κατά κέντρου διοίκησης των Χούθι στην πρωτεύουσα της Υεμένης, Σανάα, απαντώντας στις πρόσφατες επιθέσεις τους σε πολεμικά και εμπορικά πλοία στη νότια Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν.

Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM) διευκρίνισε ότι το πλήγμα στόχευσε «κέντρο συντονισμού επιχειρήσεων» του κινήματος των Χούθι, από το οποίο οργανώθηκαν επιθέσεις κατά πλοίων των ΗΠΑ. Σύμφωνα με την τηλεοπτική αναφορά του δικτύου Αλ Μασίρα, που συνδέεται με τους Χούθι, ο βομβαρδισμός έπληξε το κτιριακό συγκρότημα Αλ Άρντι στη Σανάα.

CENTCOM Conducts Precision Airstrike Against Iran-Backed Houthi Facility in Yemen

On Dec. 16 Yemen time, U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted a precision airstrike against a key command and control facility operated by Iran-backed Houthis within Houthi-controlled… pic.twitter.com/DlZ9SQcAqX

— U.S. Central Command (@CENTCOM) December 16, 2024