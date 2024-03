Υεμένη: Η στιγμή της διάσωσης των επιζώντων του πλοίου που δέχτηκε επίθεση από του Χούθι

Στη δημοσιότητα δόθηκε βίντεο με την επιχείρηση απομάκρυνσης και διάσωσης των επιζώντων μελών του πληρώματος του πλοίου που δέχτηκε εχθές επίθεση με πύραυλο, από τους αντάρτες των Χούθι, στον Κόλπο του Άντεν στην Ερυθρά Θάλασσα..

Την επιχείρηση διάσωσης συντόνισαν Ινδοί διασώστες από αέρος και θαλάσσης.

Στο βίντεο διακρίνεται το ελικόπτερο που προσεγγίζει με μεγάλη προσοχή, το φλεγόμενο πλοίο στον Κόλπο του Άντεν προκειμένου να ανασυρθούν οι επιζώντες.

Από την αρχή του μπαράζ πυραυλικών και όχι μόνο επιθέσεων σε εμπορικά πλοία που δια πλέουν την Ερυθρά Θάλασσα, υπάρχουν νεκροί, καθώς αυτή τη φορά τρία μέλη του πληρώματος του πλοίου True Confidence σκοτώθηκαν.

Χθες περί τις 10:30 (ώρα Ελλάδας), αντιπλοϊκός βαλλιστικός πύραυλος εκτοξεύθηκε από εδάφη ελεγχόμενα από τους Χούθι στην Υεμένη εναντίον του True Confidence, πλοίου μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου «υπό σημαία Μπαρμπάντος, λιβεριανής ιδιοκτησίας», ανέφερε το μεικτό διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Houthis Kill Innocent Civilians with Missile Attack

At approximately 11:30 a.m. (Sanaa time) Mar. 6, an anti-ship ballistic missile (ASBM) was launched from Iranian-backed Houthi terrorist-controlled areas of Yemen toward M/V True Confidence, a Barbados-flagged, Liberian-owned… pic.twitter.com/W1H0GP4Y6i

— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 6, 2024