Υεμένη: Φορτηγό πλοίο ανέφερε έκρηξη ανοιχτά του Άντεν – Ασφαλές το πλήρωμα – Διερευνάται δεύτερο συμβάν

Βρετανική υπηρεσία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, UKMTO, ανέφερε ότι φορτηγό πλοίο υπέστη μικρή έκρηξη σε απόσταση περίπου 170 ναυτικών μιλίων ανατολικά του Άντεν της Υεμένης.

20240803-UKMTO INCIDENT 105 WARNING-ATTACK -UPDATE 001https://t.co/fX3hWupi7g

The Master of a merchant vessel reports that the vessel was hit by an unknown explosive resulting in a possible fire.#MaritimeSecurity #MarSec pic.twitter.com/w6QiBMblrF

— United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) (@UK_MTO) August 3, 2024