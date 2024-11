Υεμένη: Ανυποχώρητοι οι Χούθι – Διαμηνύουν ότι θα συνεχίσουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ισραήλ

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν, διεμήνυσαν την Κυριακή (3/11) πως θα συνεχίσουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ισραήλ ωσότου «σταματήσουν η επίθεση και η πολιορκία στη Λωρίδα της Γάζας και η επίθεση στον Λίβανο», παρότι έλαβαν «πληροφορίες» κατά τις οποίες ισραηλινές ναυτιλιακές εταιρείες εκποιούν πόρους τους σε άλλες επιχειρήσεις του τομέα.

Οι αντάρτες έχουν αναγγείλει πως θα εντείνουν τις επιθέσεις τους για να υποστηρίξουν το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς και το λιβανικό κίνημα Χεζμπολάχ, που ανήκουν όπως και οι ίδιοι στον λεγόμενο «άξονα της αντίστασης».

USS Eisenhower strike group expended $300 million in weapons attacking Houthi targets in Yemen over 9 months after October 7. pic.twitter.com/m11IfN5Yy7

«Πληροφορίες (…) επιβεβαιώνουν ότι διάφορες εταιρείες του ναυτιλιακού τομέα συνδεόμενες με τον ισραηλινό εχθρό εργάζονται για να πουλήσουν πόρους τους και να τους μεταφέρουν (…) σε άλλες εταιρείες», είπε ο Γιαχία Σάρια, εκπρόσωπος των ανταρτών για στρατιωτικά ζητήματα.

Πρόσθεσε ότι οι Χούθι δεν αναγνωρίζουν οποιαδήποτε αλλαγή ιδιοκτησίας και προειδοποίησε εναντίον κάθε συνεργασίας με ισραηλινές ναυτιλιακές εταιρείες.

Το κίνημα, πρόσθεσε, θα συνεχίσει τον ναυτικό αποκλεισμό και θα στοχοποιεί οποιοδήποτε πλοίο ανήκει σε ισραηλινές εταιρείες, συνδέεται με το Ισραήλ ή κατευθύνεται σε λιμάνι του.

Οι Χούθι, που ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος της βόρειας Υεμένης, άρχισαν από τον Νοέμβριο του 2023 επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον πλοίων που λένε πως συνδέονται με το Ισραήλ ή συμμάχους του, διαβεβαιώνοντας πως δρουν σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, σε πόλεμο με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις στη Λωρίδα της Γάζας από την 7η Οκτωβρίου 2023.

China ‘rejected US pleas to co-operate in Houthi crisis in Yemen’

Kurt Campbell, the deputy secretary of state, says Beijing encouraged the Iranian-backed rebels to attack other countries’ ships in the Red Seahttps://t.co/Am4Z8EDUSv

