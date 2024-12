Βυθίζονται σταδιακά πολυκατοικίες και πολυτελή ξενοδοχεία στη Φλόριντα – Τα στοιχεία από νέα μελέτη

Περίπου τριάντα πέντε πολυώροφα κτίρια και πολυτελή ξενοδοχεία κατά μήκος της παραλίας της Νότιας Φλόριντας παρουσιάζουν σημάδια καθίζησης ή υποχώρησης, μερικά εκ των οποίων οφείλονται στην κατασκευαστική δραστηριότητα της περιοχής, σύμφωνα με μια νέα μελέτη, που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή στο περιοδικό Earth and Space Science.

Η μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε την Παρασκευή από το Πανεπιστήμιο της Φλόριντας, επικεντρώνεται σε μια περιοχή σχεδόν 19 χιλιομέτρων, από το Μαϊάμι Μπιτς έως τις παραλίες του Σάνι Άιλς. Στην περιοχή αυτή, τα 35 κτίρια που εξετάστηκαν έχουν παρουσιάσει καθίζηση ή έχουν υποχωρήσει από 2 έως 8 εκατοστά.

Περίπου τα μισά κτίρια έχουν ηλικία μικρότερη των δέκα ετών, γεγονός που εξέπληξε τους επιστήμονες της Σχολής Επιστημών της Θάλασσας, της Ατμόσφαιρας και της Γης του Πανεπιστημίου του Μαϊάμι, καθώς δεν είναι σύνηθες για τόσο νέα κτίρια να υποστούν τέτοια φθορά.

Η ανακάλυψη του «βυθίσματος» ήταν «απρόσμενη», δήλωσε η Farzaneh Aziz Zanjani, επικεφαλής της μελέτης. «Η μελέτη υπογραμμίζει την ανάγκη για συνεχής παρακολούθηση και καλύτερη κατανόηση των μακροπρόθεσμων συνεπειών για αυτές τις κατασκευές».

Ουσιαστικά, η υποχώρηση των κτιρίων οφείλεται σε μια σειρά γεωλογικών και ανθρωπογενών παραγόντων.

Η περιοχή κάτω από τις παραλίες της Νότιας Φλόριντας είναι γεμάτη ασβεστόλιθο, ο οποίος συνυπάρχει με στρώματα άμμου που μετακινούνται υπό το βάρος των πολυκατοικιών και τις δονήσεις από την κατασκευή των θεμελίων.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι οι παλίρροιες και οι κατασκευαστικές εργασίες σε απόσταση ακόμα και 320 μέτρων από τα συγκεκριμένα κτίρια, έχουν συντελέσει στην καθίζησή τους.

Η μελέτη χρησιμοποίησε δορυφορικές εικόνες για να καταγράψει τις αλλαγές αυτές, με την υποχώρηση να είναι πιο εμφανής σε κτίρια στις περιοχές του Σάνι Άιλς Μπιτς. Οι επιστήμονες ανέφεραν επίσης ότι τα προκαταρκτικά δεδομένα δείχνουν ότι η καθίζηση επεκτείνεται και βόρεια, στις παραλίες των κομητειών Μπράουερντ και Παλμ Μπιτς.

Η έρευνα αφορά και την περιοχή του Σέρφσαϊντ, όπου το κτίριο Champlain Towers South κατέρρευσε τον Ιούνιο του 2021, προκαλώντας τον θάνατο 98 ατόμων. Ωστόσο, η κατάρρευση αυτή φαίνεται να σχετίζεται με την κακή συντήρηση και το κακοσχεδιασμένο οπλισμένο σκυρόδεμα, και όχι με την υποχώρηση του εδάφους.

“There’s no way for me to get out and I think I just snapped into, ‘Okay, this is the situation. I’m terrified. I don’t want to die tonight,” says Raysa Rodriguez, a resident of Champlain Towers South during the Surfside building collapse. https://t.co/ukvj5yjY7S pic.twitter.com/yB7h3GNptP

— 60 Minutes (@60Minutes) November 14, 2022