Βρυξέλλες: Βίντεο από την στιγμή που αστυνομικοί κάνουν ΚΑΡΠΑ σε τραυματία της τρομοκρατικής επίθεσης για να τον σώσουν

Ακόμη ένα βίντεο από την τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (16/10) στις Βρυξέλλες, κυκλοφορεί στα κοινωνικά δίκτυα. Σε αυτό, φαίνονται αστυνομικοί να καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να σώσουν έναν τραυματία.

Όπως μπορείτε να δείτε, στο περιστατικό άμεσης ανάγκης οι αρχές κάνουν ΚΑΡΠΑ στον τραυματία, ο οποίος είναι πεσμένος στο έδαφος, έπειτα από την φονική επίθεση με καλάσνικοφ με δράστη τον 45χρονο Λασουέντ Αμπντεσλάμ, ο οποίος σκοτώθηκε από τα πυρά αστυνομικών κατά την σύλληψή του.

Diversity is not our strength.

ISIS terrorist on shooting spree in #Brussels.

