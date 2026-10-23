Βρετανία: Σύσταση στους πολίτες για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης – «Να έχετε τρόφιμα και νερό για 72 ώρες»

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Νέα εκστρατεία ενημέρωσης έχει ξεκινήσει η βρετανική κυβέρνηση καλώντας τους πολίτες να διατηρούν στο σπίτι εμφιαλωμένο νερό και τρόφιμα μακράς διαρκείας, σε ποσότητες επαρκείς για τρεις ημέρες.

Η εκστρατεία ενημέρωσης έχει τον γενικό τίτλο «Να είστε προετοιμασμένοι» και αφορά την προστασία από φυσικές καταστροφές και κυβερνοεπιθέσεις. Οπως ανακοινώθηκε, η ανάγκη αναδείχθηκε τόσο μετά το τεχνικό πρόβλημα στο λογισμικό PHP αυτή την εβδομάδα όσο και μετά το φετινό καλοκαίρι με τις θερμοκρασίες-ρεκόρ, την ξηρασία και τις δασικές πυρκαγιές.

Κυβερνήσεις και επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο έχουν σπεύσει να θωρακίσουν τα συστήματα που χρησιμοποιούν τη γλώσσα προγραμματισμού PHP, μετά την αποκάλυψη κενών ασφαλείας την Τετάρτη. Τα προβλήματα οδήγησαν στη διακοπή παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών, ενώ πυροδότησαν εκατομμύρια απόπειρες κυβερνοεπιθέσεων, σε ένα από τα σοβαρότερα περιστατικά κυβερνοασφάλειας των τελευταίων ετών.

«Να είστε προετοιμασμένοι»

Η βρετανική κυβέρνηση ανέφερε ότι η διακοπή λειτουργίας διαδικτυακών υπηρεσιών ανέδειξε τη σημασία της νέας εκστρατείας ενημέρωσης «Be Ready» («Να είστε προετοιμασμένοι»), η οποία καλεί τους πολίτες να διατηρούν στο σπίτι εμφιαλωμένο νερό και τρόφιμα μακράς διαρκείας, σε ποσότητες επαρκείς για τρεις ημέρες.

Ο πρωθυπουργός Αντι Μπέρναμ, ο οποίος προήδρευσε σε σύσκεψη για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, δήλωσε ότι στο παρελθόν η Βρετανία βρισκόταν σε μειονεκτική θέση ως προς τη διαχείριση έκτακτων καταστάσεων και ότι στο εξής θα πρέπει να ενισχύσει τα μέτρα πρόληψης.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε επίσης σχέδιο αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών, το οποίο προβλέπει, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη στρατιωτικών αεροσκαφών.

Ο υπουργός Αμυνας Γουές Στρίτινγκ προειδοποίησε ότι περιστατικά στον κυβερνοχώρο, όπως η διακοπή παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών που συνδέθηκε με το λογισμικό PHP, θα είναι συχνότερα στο μέλλον, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη καθιστά ευκολότερη την παράκαμψη των παραδοσιακών συστημάτων προστασίας. Αναφέρθηκε επίσης στους κινδύνους από εχθρικά κράτη, το οργανωμένο έγκλημα και την κλιματική αλλαγή.

Η Βρετανία αντιμετωπίζει «επίπεδο απειλών υψηλότερο από εκείνο που έχω βιώσει στο μεγαλύτερο μέρος, αν όχι σε ολόκληρη τη ζωή μου», δήλωσε ο Στρίτινγκ στην εκπομπή «Question Time» του BBC, η οποία μεταδόθηκε τη νύχτα.

Οι βρετανικές συστάσεις είναι παρόμοιες με εκείνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία είχε καλέσει πέρυσι τους πολίτες της Ε.Ε. να διατηρούν κιτ έκτακτης ανάγκης 72 ωρών, με είδη όπως τρόφιμα, νερό, μετρητά και φορητές μπαταρίες φόρτισης (power banks).