Βρετανία: Συγγνώμη και αποζημιώσεις απαιτούν από τον βασιλιά Κάρολο 12 ηγέτες αυτοχθόνων της Κοινοπολιτείας

Ηγέτες αυτοχθόνων, τα εδάφη των οποίων είχαν άλλοτε αποικισθεί από τους Βρετανούς, κάλεσαν σήμερα τον βασιλιά Κάρολο να ζητήσει συγγνώμη για τους «αιώνες ρατσισμού» και για τον ρόλο που διαδραμάτισε το στέμμα στην καταπίεση των λαών τους.

Αντιπρόσωποι κοινοτήτων αυτοχθόνων δώδεκα εθνών της Κοινοπολιτείας απηύθυναν επιστολή στο μονάρχη απαιτώντας να ζητήσει επισήμως συγγνώμη, καθώς και να δοθούν οικονομικές αποζημιώσεις και να επιστραφούν πολιτιστικά αντικείμενα που είχαν αφαιρεθεί από αυτά ως λάφυρα.

Οι αντιπρόσωποι αυτοί ένωσαν τις φωνές τους για να βοηθήσουν τους πληθυσμούς τους «να συνέλθουν από αιώνες ρατσισμού, καταπίεσης, αποικιοκρατίας και δουλείας».

👑 King Charles has been called on to apologise for British 'genocide and colonisation' by indigenous leaders from 12 Commonwealth countries ahead of the #Coronation this weekend.

