Βρετανία: Τέλος τα φιλιά κάτω από το… γκι τα Χριστούγεννα – Η έκκληση των υπουργών

Ενώ η Ντάουνινγκ Στριτ ετοιμάζεται να φιλοξενήσει αρκετές χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις τα Χριστούγεννα, δύο υπουργοί τόνισαν ότι καλύτερα οι μεγάλες συγκεντρώσεις να αποφεύγονται όπως και τα φιλιά κάτω από το γκι.

Συγκεκριμένα, η υπουργός Εργασίας και Συντάξεων Τερέζα Κόφι, σε δηλώσεις της σε εκπομπή του ITV, σημείωσε ότι “θα έπρεπε να προσπαθήσουμε όλοι να απολαύσουμε τα Χριστούγεννα που έρχονται. Και γι’ αυτό θεωρώ ότι θα έπρεπε να κόψουμε τα φιλιά κάτω από το γκι” είπε χαρακτηριστικά η Κόφι και πρόσθεσε:

“Δεν χρειάζεται να κάνετε τέτοια πράγματα. Αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να απολαύσουμε τα Χριστούγεννα που έρχονται και γι’ αυτό εργαζόμαστε τόσο σκληρά για να αποκτήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα εμβόλια”.

