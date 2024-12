Βρετανία: Καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων σε αρκετά αεροδρόμια λόγω ομίχλης

Οι επιβάτες στα πολυσύχναστα αεροδρόμια του Ηνωμένου Βασιλείου έρχονται αντιμέτωποι με καθυστερήσεις πτήσεων και ακυρώσεις, εξαιτίας της εκτεταμένης ομίχλης που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες.

Τα αεροδρόμια Χίθροου, Γκάτγουικ και Μάντσεστερ είναι ανάμεσα στα πιο επηρεασμένα, με τις αρχές να καταβάλλουν προσπάθειες για την αποκατάσταση των κανονικών δρομολογίων.

Στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ, πολλές πτήσεις καθυστέρησαν την Παρασκευή από μία έως τρεις ώρες, ενώ η αναστάτωση αναμένεται να συνεχιστεί και απόψε, σύμφωνα με τον ηλεκτρονικό πίνακα αναχωρήσεων. Παρόμοια εικόνα παρουσιάζεται και στο Μάντσεστερ.

🚨 UK Airports in CHAOS 🚨 Fog blankets Gatwick & Manchester, causing MASSIVE flight disruptions! Delays and cancellations reported left and right. 🛫✈️🛬 Check with your airline before heading out – this fog isn’t lifting anytime soon! #UKAirports #FogDisruption… pic.twitter.com/9EnNDVcgn6 — know the Unknown (@imurpartha) December 27, 2024

Η British Airways προχώρησε σε ακυρώσεις πτήσεων στο Χίθροου, ενώ πολλές άλλες σημείωσαν σημαντικές καθυστερήσεις. Εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας δήλωσε: «Λόγω της εκτεταμένης ομίχλης, ισχύουν προσωρινοί περιορισμοί εναέριας κυκλοφορίας σε πολλά αεροδρόμια σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο».

✈️ Travel Chaos Alert in the UK⚠️!✈️

Dense fog across the UK is causing massive flight disruptions at Heathrow, Gatwick, and Manchester Airports. Delays up to 4 hours, cancellations hitting hard during holiday returns! 🌫️❌

Stay updated, check flight statuses, and plan ahead.… pic.twitter.com/TD6ucZKUVD — Antony Ochieng,KE✈️ (@Turbinetraveler) December 27, 2024

Πτήσεις της easyJet, που επηρεάζονται κυρίως στα αεροδρόμια Χίθροου και Γκάτγουικ, αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις και ακυρώσεις. Εκπρόσωπος της εταιρείας καθησύχασε το επιβατικό κοινό, τονίζοντας: «Η εταιρεία κάνει ό,τι μπορεί για να μειώσει την αναστάτωση των ταξιδιωτών».

Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρείες τους πριν από την αναχώρησή τους, καθώς οι περιορισμοί στην εναέρια κυκλοφορία παραμένουν σε ισχύ.

Σοβαρά προβλήματα παρατηρούνται και στα αεροδρόμια της Γλασκώβης και του Κάρντιφ, εντείνοντας την ταλαιπωρία. Σύμφωνα με τη Daily Mail, περισσότερες από 100 πτήσεις είτε καθυστέρησαν είτε ακυρώθηκαν.