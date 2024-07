Βρετανία: Απόγονος σκλάβων και φίλος του Μπαράκ Ομπάμα ο νέος ΥΠΕΞ – Το δόγμα του για τον «προοδευτικό ρεαλισμό»

Ο νέος υπουργός Εξωτερικών στην κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ, στην Βρετανία, ο Ντέιβιντ Λάμι, είναι ένας δικηγόρος, απόγονος σκλάβων και φίλος, μεταξύ άλλων, του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα.

Γνωστός για την ευθύτητά του, ο 51χρονος Λάμι έχει ήδη δηλώσει ότι η ιστορία των προγόνων του, οι οποίοι ήταν σκλάβοι, μέχρι και τον 19ο αιώνα, στη Γουιάνα, σε φυτείες ζαχαροκάλαμου, θα επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο θα ασκήσει τα καθήκοντά του. «Θα αντιμετωπίσω με απίστευτη σοβαρότητα την ευθύνη ότι θα είμαι ο πρώτος υπουργός Εξωτερικών, απόγονος του δουλεμπορίου», δήλωσε πρόσφατα.

Ο Ντέιβιντ Λάμι ήταν ο αρμόδιος του Εργατικού Κόμματος για τα διεθνή θέματα εδώ και δύο χρόνια και έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 40 επισκέψεις στο εξωτερικό, προωθώντας το δικό του όραμα για τη βρετανική διπλωματία, σύμφωνα με ένα δόγμα που αποκαλεί «προοδευτικό ρεαλισμό». Συνδυάζει έτσι την πραγματιστική προσέγγιση που ακολουθούσε ο επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας Έρνεστ Μπέβιν στα τέλη της δεκαετίας του 1940 με τον ηθικό ιδεαλισμό του Ρόμπιν Κουκ, τη δεκαετία του 1990.

Ο πρώτος συμμετείχε στην ίδρυση του ΝΑΤΟ μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ενώ ο δεύτερος επέβλεψε τις επιτυχημένες επεμβάσεις στο Κόσοβο και τη Σιέρα Λεόνε, για να εγκαταλείψει την κυβέρνηση του Τόνι Μπλερ λόγω της επέμβασης στο Ιράκ.

Η προσέγγιση αυτή συνίσταται «στο να αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο έτσι όπως είναι, όχι όπως θα θέλαμε να είναι» έχει δηλώσει ο Λάμι, σύμφωνα με τον οποίο η βρετανική διπλωματία «χρειάζεται να ανακαλύψει εκ νέου την τέχνη της μεγάλης στρατηγικής», μετά την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τάσσεται υπέρ της στενότερης συνεργασίας με τους «27», τη συνέχιση της στήριξης στην Ουκρανία και τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους, μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Ο Ντέβιντ Λάμι γεννήθηκε στο Λονδίνο το 1972 από γονείς που μετανάστευσαν από τη Γουϊάνα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα παιδικά του χρόνια σημαδεύτηκαν από τη φυγή του πατέρα του, με αποτέλεσμα η μητέρα του να μεγαλώσει μόνη τα πέντε παιδιά της.

Delighted to be re-elected as MP for Tottenham. Thank you to all of you who put your faith in me.

With @Keir_Starmer’s @UKLabour, we can turn the page on 14 years of Tory chaos.

The hard work of change begins. pic.twitter.com/Um66CHJsy4

— David Lammy (@DavidLammy) July 5, 2024