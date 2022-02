Βρετανία: Αναστέλλεται το πρόγραμμα της «χρυσής βίζας» – Στόχος οι Ρώσοι «ολιγάρχες»

Η Βρετανία αναστέλλει, με άμεση ισχύ και για λόγους ασφαλείας, το πρόγραμμα της «χρυσής βίζας» που παραχωρούσε σε εύπορους επενδυτές, σε μια περίοδο που το Λονδίνο προσπαθεί να επιδείξει αποφασιστικότητα απέναντι στους Ρώσους ολιγάρχες, εν μέσω της ουκρανικής κρίσης. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή της στο twitter, η Βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών Λιζ Τρας, ο στόχος είναι να καταπολεμηθεί «η παράνομη χρηματοδότηση» και πρόσθεσε: «Αυτού του είδους οι κακόβουλες δραστηριότητες, κυρίως όπως παρατηρούμε από την πλευρά της Ρωσίας αυτή τη στιγμή, δεν έχουν θέση στο Ηνωμένο Βασίλειο».

We are shutting the Tier 1 Investor route to clamp down on illicit finance.

This kind of malign activity, including what we are seeing from Russia right now, has no place in the UK👇 pic.twitter.com/8VjFzWiNbt

— Liz Truss (@trussliz) February 17, 2022