Βρετανία: Ακούστηκε για πρώτη φορά στον καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου η νέα εκδοχή του εθνικού ύμνου—ΒΙΝΤΕΟ

Ο εθνικός ύμνος της Βρετανίας, με την αλλαγή στους στίχους («Ο Θεός να σώζει τον Βασιλιά» αντί για «Ο Θεός να σώζει τη Βασίλισσα»), ακούστηκε σήμερα για πρώτη φορά ύστερα από 70 χρόνια στον καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου στο Λονδίνο, παρουσία της πρωθυπουργού Λιζ Τρας.

Η νέα εκδοχή («God Save the King») αντικαθιστά το «God Save the Queen», τον ύμνο που ακουγόταν σε επίσημες εκδηλώσεις από την άνοδο της Ελισάβετ Β’ στον βρετανικό θρόνο (1952) μέχρι σήμερα.

God Save The King:

For the first time in over 70 years, God Save The King is sung publicly.

We are in a new era.

