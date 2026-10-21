Βραζιλία: Σφοδρή αντιπαράθεση Λούλα-Μιλέι ενόψει του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών

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Διπλωματική αντιπαράθεση μεταξύ Βραζιλίας και Αργεντινής προκαλούν οι δηλώσεις του προέδρου της δεύτερης, Χαβιέρ Μιλέι, ο οποίος άφησε αιχμές για ενδεχόμενη νοθεία στις προεδρικές εκλογές της Βραζιλίας.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Βραζιλίας κατηγόρησε την Τρίτη τον Αργεντινό πρόεδρο για «απόπειρα παρέμβασης» στην εκλογική διαδικασία, λίγες ημέρες πριν από τον δεύτερο γύρο της Κυριακής.

Ο Μιλέι έχει εκφράσει ανοιχτά την υποστήριξή του στον ακροδεξιό υποψήφιο Φλάβιο Μπολσονάρου, γιο του πρώην προέδρου της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου, ο οποίος αναμετράται με τον νυν πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Οι σχέσεις μεταξύ των δύο ηγετών βρίσκονται ήδη σε ένταση από τον Ιούλιο, όταν ο πρόεδρος της Αργεντινής είχε χαρακτηρίσει τον Βραζιλιάνο ομόλογό του «κλέφτη» και «διεφθαρμένο».

Την Τρίτη, ο Μιλέι επανήλθε με νέα ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, αφήνοντας αιχμές για την εκλογική διαδικασία και υπονοώντας ότι ο Λούλα θα μπορούσε να επιχειρήσει να αλλοιώσει το αποτέλεσμα.

«Ελπίζω το τελευταίο κόλπο της βρώμικης εκστρατείας του να μην περιλαμβάνει την κλοπή των εκλογών», έγραψε χαρακτηριστικά ο Αργεντίνος πρόεδρος.

Η κυβέρνηση της Βραζιλίας καταδίκασε τις δηλώσεις του Μιλέι, κάνοντας λόγο για «απαράδεκτη απόπειρα εξωτερικής παρέμβασης» στις εκλογές της χώρας.

Στην ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε την ανάρτηση του Αργεντινού προέδρου «απαράδεκτη» και «ανισόρροπη», υπογραμμίζοντας ότι δεν συνάδει με τη στάση που αναμένεται να τηρεί ο ηγέτης μιας φιλικής χώρας.

Το εκλογικό αποτέλεσμα παραμένει αβέβαιο, καθώς οι τελευταίες δημοσκοπήσεις εμφανίζουν τον 45χρονο γερουσιαστή Φλάβιο Μπολσονάρου να διατηρεί οριακό προβάδισμα έναντι του 80χρονου Λούλα, ενόψει του δεύτερου γύρου της Κυριακής.

Στον πρώτο γύρο, που πραγματοποιήθηκε στις 4 Οκτωβρίου, ο Μπολσονάρου συγκέντρωσε το 47,03% των ψήφων, έναντι 45,16% του Λούλα, διαψεύδοντας τις δημοσκοπικές προβλέψεις.