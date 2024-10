Βραζιλία: Πρωτοφανή επεισόδια πριν από ποδοσφαιρικό αγώνα στο Ρίο Ντε Τζανέιρο – Πάνω από 200 συλλήψεις οπαδών – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Εκατοντάδες οπαδοί της Πενιαρόλ της Ουρουγουάης δημιούργησαν ταραχές στην προκυμαία του Ρίο ντε Τζανέιρο την Τετάρτη (23/1), πυρπολώντας ένα λεωφορείο και βανδαλίζοντας περίπτερα στην παραλία, ανακοίνωσε η αστυνομία της Βραζιλίας.

Οι ταραχές διήρκησαν περισσότερο από μία ώρα έως ότου η αστυνομία αποκαταστήσει την τάξη συλλαμβάνοντας τουλάχιστον 200 Ουρουγουανούς, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης του Ρίο, Κλαούντιο Κάστρο.

Οι Ουρουγουανοί οπαδοί είχαν φτάσει με λεωφορείο για τον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Λιμπερταδόρες ανάμεσα στην Πενιαρόλ και την Μποταφόγκο.

Tonight! Second Copa Libertadores semi. Uruguayans Peñarol are in Brazil to face Botafogo and inevitably there have been incidents: not only between Peñarol fans and Botafogo fans but also Flamengo’s torcidas got involved setting fire to a Peñarol coach pic.twitter.com/kLnyu9CP0X

