Βραβεία BAFTA: Καλύτερη ταινία αναδείχθηκε το πολιτικό θρίλερ «Conclave» – 4 διακρίσεις για το «Brutalist»

Η αμερικανική-βρετανική ταινία πολιτικού θρίλερ «Conclave» του Γερμανού σκηνοθέτη Έντβαρντ Μπέργκερ κέρδισε το βραβείο καλύτερης ταινίας στα βρετανικά βραβεία BAFTA που απονεμήθηκαν για 78η φορά την Κυριακή (16/2) στην τελετή που έγινε στο Royal Festival Hall του Λονδίνου. Στην κατηγορία της καλύτερης ταινίας διαγωνίζονταν οι ταινίες «A Perfect Stranger», «Anora», «Emilia Perez» και «The Brutalist».

And tonight’s final award for Best Film goes to…Conclave! ✨ #EEBAFTAs pic.twitter.com/zF3WCN9RxH

Τέσσερα βραβεία BAFTA απέσπασε η ταινία «The Brutalist», ενώ ο Αμερικανός σκηνοθέτης Μπρέιντι Κόρμπετ κέρδισε το βραβείο Σκηνοθεσίας για την ταινία ενώ ο ηθοποίος Έιντριεν Μπρόντι το βραβείο Α΄ Ανδρικού Ρόλου για το «The Brutalist», όπου υποδύεται έναν Ούγγρο μετανάστη αρχιτέκτονα, επιζώντα του Ολοκαυτώματος, που προσπαθεί να ξαναχτίσει τη ζωή του.

Congratulations to Adrien Brody who is awarded the BAFTA for Leading Actor 🏆 @A24 @thebrutalistmov #EEBAFTAs pic.twitter.com/KSLfqw6kdk

— BAFTA (@BAFTA) February 16, 2025