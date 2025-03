Βόρεια Μακεδονία: «Δεν μπορούν καν να βγάλουν τα πτώματα» – Τουλάχιστον 20 συλλήψεις και συγκλονιστικές μαρτυρίες για τη φωτιά

Σε τουλάχιστον 20 συλλήψεις έχουν προχωρήσει οι αρχές της Βόρειας Μακεδονίας, μετά την καταστροφική πυρκαγιά που ξέσπασε σε νυχτερινό κέντρο στην πόλη Κοτσάνι, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 59 ανθρώπων. Ανάμεσα στα θύματα είναι και ο 21χρονος Τομτσέ Στογιάνοφ, με τον πατέρα του να λέει: «Τι μου μένει πια στη ζωή; Δεν θέλω να ζω άλλο».

Η φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Κυριακής, λίγο μετά τις 02:30 τοπική ώρα, στο κλαμπ Pulse, όπου περίπου 500 άτομα είχαν συγκεντρωθεί για μια συναυλία του δημοφιλούς hip-hop ντουέτου DNK.

Σύμφωνα με τις αρχές, μόνο ένα μέλος του συγκροτήματος επέζησε και νοσηλεύεται. Συνολικά, 155 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της συναυλίας.



Ο υπουργός Εσωτερικών, Πάντσε Τόσκοφσκι, δήλωσε ότι οι κρατούμενοι θα ανακριθούν, καθώς υπάρχουν «ενδείξεις για δωροδοκία και διαφθορά» που σχετίζονται με τη φωτιά. Τόνισε επίσης ότι ο χώρος δεν διέθετε νόμιμη άδεια λειτουργίας.

Το Pulse περιγραφόταν από τα τοπικά μέσα ως «πρόχειρο νυχτερινό κέντρο», καθώς στο παρελθόν λειτουργούσε ως αποθήκη χαλιών.

#Breaking

Death toll up to 59

Arrest warrants out for 4 people connected with blaze 📌59 DEAD & over 100 injured in night club fire tragedy says North Macedonia’s Interior Minister

Blaze extinguished by firefighters#Kočani #North_Macedonia#Club_Pulse pic.twitter.com/bBHnEnT9d7 — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) March 16, 2025



Η δήμαρχος του Σκοπίων, Ντανέλα Άρσοβσκα, ανέφερε ότι υπήρχε μόνο «μία λειτουργική έξοδος» στο κτίριο, καθώς η πίσω πόρτα ήταν κλειδωμένη και δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί.

Διασώστες και ειδικοί ερευνητές εξακολουθούν να εργάζονται στον τόπο της τραγωδίας, ο οποίος αποκλείστηκε από την αστυνομία το πρωί της Κυριακής. Τα στοιχεία της έρευνας θα παραδοθούν στον τοπικό εισαγγελέα.

Ο πρωθυπουργός της χώρας, Χριστιάν Μίτσκοσκι, χαρακτήρισε το περιστατικό ως «μια δύσκολη και πολύ θλιβερή ημέρα για τη Μακεδονία».

«Η απώλεια τόσων νέων ζωών είναι ανεπανόρθωτη και ο πόνος των οικογενειών, των αγαπημένων και των φίλων είναι αδιανόητος», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση θα κάνει «τα πάντα για να απαλύνει, έστω και ελάχιστα, τον πόνο τους».

Со длабока тага ја примив веста за страшната трагедија во Кочани. Ова е тежок и многу тажен ден за Македонија! Загубата на толку многу млади животи е ненадоместлива, а болката на семејствата, на најблиските и пријателите е неизмерна. Во овие моменти на длабока тага, нашите мисли… — Христијан Мицкоски (@MickoskiHM) March 16, 2025



Τα συλλυπητήριά τους εξέφρασαν και ξένοι ηγέτες, όπως ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Η Ουκρανία πενθεί μαζί με τους φίλους μας στη Βόρεια Μακεδονία αυτή τη θλιβερή ημέρα», έγραψε ο Ζελένσκι στο X.

Tragic news of a deadly fire in 🇲🇰Kochani. My condolences to the victims’ families and loved ones, President @gogamkd, and the Macedonian people. I wish those who were injured a speedy recovery. Ukraine mourns alongside our Macedonian friends on this sad day. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 16, 2025

Τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στον λαό της Βόρειας Μακεδονίας για τις ζωές που χάθηκαν στην πυρκαγιά σε νυχτερινό κέντρο, έστειλε και ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στο Χ.

«Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους και εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συνδράμει σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», σημείωσε.

Heartfelt condolences to the people of North Macedonia for the lives lost in the tragic fire in Kočani. My thoughts are with the victims and their families, and I wish a speedy recovery to the injured. Greece stands ready to assist in this difficult time. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) March 16, 2025



Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για το τραγικό δυστύχημα. Ο Πατριάρχης απέστειλε συλλυπητήρια μηνύματα προς την πρόεδρο της χώρας, Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα-Ντάβκοβα, καθώς και προς τον μητροπολίτη Μπρεγκαλνίτσης, Ιλαρίωνα.

«Δεν μπορούν καν να βγάλουν τα πτώματα»

Ο πατέρας του Τομτσέ Στογιάνοφ έμεινε όλο το βράδυ έξω από το νυχτερινό κέντρο, παρακολουθώντας το έργο των διασωστών, αναφέρει το Sky News. «Δεν μπορούν καν να βγάλουν τα πτώματα», είπε. «Πρέπει να υπάρχουν 200 άτομα μέσα».

«Είναι το μοναχοπαίδι μου και πέθανε. Τι μου έχει απομείνει στη ζωή; Δεν χρειάζομαι πια τη ζωή μου», είπε συντετριμμένος.

Περιέγραψε τα θύματα ως «παιδιά… καμένα, αγνώριστα». «Υπάρχουν πτώματα, μόνο πτώματα μέσα. Δεν μπορούν να τα βγάλουν. 150 οικογένειες είναι συντετριμμένες».

Disco inferno kills dozens in North Macedonia — local media

Fire spread rapidly to roof of venue filled with 1,500 people, up to 50 victims in total according to local prosecutors#NorthMacedonia pic.twitter.com/HPIfz9PbNu — Uncensored News (@Uncensorednewsw) March 16, 2025

«Το πλήθος με ποδοπάτησε»

Μια επιζήσασα, η οποία θέλησε να παραμείνει ανώνυμη, μίλησε στους δημοσιογράφους για τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά. «Η φωτιά ξέσπασε ξαφνικά και όλοι άρχισαν να τρέχουν προς την έξοδο», είπε.

«Υπήρχαν απανθρακωμένα σώματα. Δεν ξέρω… όλοι είναι σοκαρισμένοι».

Η ίδια τραυματίστηκε στο αυτί και στο γόνατο, ενώ η αδελφή της εξακολουθεί να αγνοείται.

«Δεν την έχουμε βρει σε κανένα νοσοκομείο», είπε. «Τραυματίστηκε. Τρέχοντας προς τα έξω, έπεσε και ο κόσμος την ποδοπάτησε».