Βόρεια Κορέα: Lockdown σε πόλη μέχρι να βρεθούν… 653 σφαίρες – Το σκεπτικό της αδιανόητης απόφασης του Κιμ Γιονγκ Ουν

Καραντίνα σε μια ολόκληρη πόλη επέβαλε στη Βόρεια Κορέα, ο ηγέτης της, Κιμ Γιονγκ Ουν, επειδή διαπιστώθηκε ότι χάθηκαν εκατοντάδες σφαίρες από την στρατιωτική μονάδα που είχε αναπτυχθεί στην περιοχή.

Ο Κιμ Γιονγκ Ούν έγινε έξαλλος όταν έμαθε ότι από την συγκεκριμένη μονάδα λείπουν 653 σφαίρες και διέταξε αυστηρό αποκλεισμό στους κατοίκους ολόκληρης της πόλης, στην περιοχή της οποίας είχε αναπτυχθεί η συγκεκριμένη μονάδα.

Οι άνθρωποι του καθεστώτος κάνουν έρευνες από σπίτι σε σπίτι στην πόλη Χυεσάν, που έχει πληθυσμό περίπου 200.000 ατόμων, όπως ανέφεραν δύο πηγές στον ραδιοσταθμό Radio Free Asia. «Η πόλη θα παραμείνει σε καθεστώς lockdown μέχρι να βρεθούν και οι 653 σφαίρες», δήλωσε κάτοικος της περιοχής, υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η απώλεια των πυρομαχικών διαπιστώθηκε όταν η ομάδα χρειάστηκε να μετακομίσει σε άλλη περιοχή, στις 7 Μαρτίου. Η Χυεσάν είναι στα σύνορα με την Κίνα. Ο στρατός είχε αναπτυχθεί στην πόλη το 2020. Αποστολή της μονάδας ήταν να ενισχύσει τα μέτρα απαγόρευσης κυκλοφορίας κατά την έναρξη της πανδημίας. Η μονάδα αποχώρησε στο διάστημα 25 Φεβρουαρίου με 10 Μαρτίου, αλλά τότε διαπιστώθηκε ότι έλειπαν οι σφαίρες και όλοι έκαναν λόγο για κλοπή. Είναι αδιευκρίνιστο πότε έγινε η κλοπή. Οι στρατιώτες που πρώτοι διαπίστωσαν ότι έλειπαν τα πυρομαχικά προσπάθησαν αρχικά να τα εντοπίσουν μόνοι τους. «Αλλά όταν δεν ήταν δυνατό να βρουν τις σφαίρες, ενημέρωσαν τις αρχές και άρχισαν τις έρευνες», όπως ανέφερε η ίδια πηγή.

Πλέον στις έρευνες συμμετέχουν άνδρες του στρατού και της αστυνομίας και γίνεται εξονυχιστικός έλεγχος σε όλα τα σπίτια της πόλης. Μέχρι να βρεθούν οι σφαίρες όλοι οι κάτοικοι της πόλης θα υφίστανται αυστηρούς περιοριστικούς όρους στις μετακινήσεις, δήλωσε τοπικός αξιωματούχος.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Βόρειας Κορέας όποιο άτομο κατέχει παράνομα ή διακινεί όπλα ή πυρομαχικά θα τιμωρείται με καταναγκαστική εργασία για τουλάχιστον τρία χρόνια. Μάλιστα οι κάτοικοι της περιοχής φοβούνται ότι αν δεν βρεθούν οι σφαίρες μπορεί να αναζητηθεί κάποιος στον οποίον θα «φορτώσουν» την ενοχή για να τον τιμωρήσουν παραδειγματικά, ακόμα κι αν είναι απολύτως αθώος.

Entire North Korean city under lockdown until every single one of Kim Jong Un’s missing bullets is found https://t.co/GW7jvAYMbG

— Daily Mail Online (@MailOnline) March 27, 2023