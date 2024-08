Βόρεια Κορέα: Ανοίγει ξανά τα σύνορά της για ξένους τουρίστες – Έναρξη με την πόλη Σαμτζιγιόν

Η Βόρεια Κορέα θα ξεκινήσει ξανά να δέχεται ξένους τουρίστες στην πόλη Σαμτζιγιόν από τον Δεκέμβριο, με ενδεχόμενο να «ανοίξει» και άλλες περιοχές της χώρας, όπως ανέφεραν σήμερα ταξιδιωτικά πρακτορεία.

Η κίνηση είναι μια ένδειξη ότι η χώρα ετοιμάζεται να ξανανοίξει τα σύνορά της σε μεγαλύτερες ομάδες ξένων τουριστών ύστερα από χρόνια αυστηρών ελέγχων στα σύνορα λόγω της πανδημίας της Covid-19.

«Έχουμε λάβει επιβεβαιώσεις από τον τοπικό μας συνεργάτη ότι ο τουρισμός στην Σαμτζιγιόν και πιθανόν στην υπόλοιπη χώρα, θα ξεκινήσει και πάλι επισήμως τον Δεκέμβριο του 2024», δήλωσε στην ιστοσελίδα της η εταιρίας ταξιδίων Koryo Tours που εδρεύει στο Πεκίνο.

Οι διεθνείς πτήσεις προς και από τη Βόρεια Κορέα ξεκίνησαν και πάλι πέρυσι και μια μικρή ομάδα Ρώσων τουριστών πραγματοποίησε ιδιωτική περιήγηση στη Βόρεια Κορέα τον Φεβρουάριο. Υψηλόβαθμοι ξένοι αξιωματούχοι, όπως ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν τον Ιούνιο, έχουν επίσης επισκεφθεί τη χώρα.

Αλλά η Βόρεια Κορέα δεν έχει ανοίξει πλήρως τις πύλες της σε ξένους τουρίστες από το 2020.

