Βολιβία: Αναφορές για πραξικόπημα – Άρματα είναι σταθμευμένα μπροστά από το προεδρικό μέγαρο

Ο πρόεδρος της Βολιβίας Λουίς Άρσε κατήγγειλε σήμερα τις “ασυνήθιστες κινήσεις” του στρατού, καθώς στρατεύματα και άρματα είναι σταθμευμένα μπροστά από την έδρα της κυβέρνησης στην πρωτεύουσα Λα Πας, μεταδίδουν τo Γαλλικό Πρακτορείο και το Reuters.

A Military Coup appears to be underway in the South American Country of Bolivia, as Elements of the Army have gathered in the Administrative Capital of La Paz; while Soldiers have now Broken-Through the Main Gate to the Home of President Luis Arce, and are Clashing inside with… pic.twitter.com/TKIf5OCF29

— OSINTdefender (@sentdefender) June 26, 2024