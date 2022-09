Viral η αράχνη πάνω στο φέρετρο της βασίλισσας Ελισάβετ

Μια μικρή έκπληξη περίμενε τους πιο παρατηρητικούς, καθώς μια μικρή αράχνη εθεάθη πάνω στο φέρετρο της Βασίλισσας Ελισάβετ.

Η μικροσκοπική αράχνη εμφανίστηκε στην κάρτα που συνόδευε το στεφάνι του Βασιλιά Καρόλου για την αείμνηστη μητέρα του.

Αγνοώντας τη μεγαλειώδη τελετή που γινόταν γύρω της, η αράχνη έκανε… την βόλτα της πάνω στην κάρτα για αρκετά δευτερόλεπτα πριν επιστρέψει στο στεφάνι με τα λουλούδια από όπου, κατά πάσα πιθανότητα, είχε αναδυθεί.

There was a spider on The Queen’s Coffin 🕷⚰️ As a spider fan, I am eleated! 😄 👍 Luckiest Spider in the world! pic.twitter.com/utZ8Tuh120

— Evildalek79 (@EvilDalek79) September 19, 2022