Viral: Γάτα πηδά πάνω σε Ιμάμη κατά τη διάρκεια προσευχής για το Ραμαζάνι – Επικό βίντεο

Στις 3 Απριλίου την ώρα που Ιμάμης στην Αλγερία απήγγειλε προσευχή για το Ραμαζάνι μια τολμηρή γάτα πήδηξε πάνω του. Το αξιολάτρευτο στιγμιότυπο μάλιστα αποτυπώθηκε και στον φακό καθώς η προσευχή μεταδίδονταν ζωντανά.

Ο Ιμάμης δεν έδειξε να ενοχλείται από την γάτα που είχε σκαρφαλώσει πάνω του. Άρχισε να την χαϊδεύει και συνέχισε την προσευχή.

Το βίντεο αναδημοσίευσε το “Al Jazeera” και μέχρι στιγμής έχει πάνω από 500.000 προβολές.

A cat jumped on an Imam as he recited a Ramadan prayer during a live broadcast in Algeria 🐈 pic.twitter.com/hYzbYFW013

— Al Jazeera English (@AJEnglish) April 5, 2023