Βίντεο – σοκ από τη Σεούλ – Πώς ποδοπατήθηκαν γιορτάζοντας το Halloween

Το ποδοπάτημα που στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 150 ανθρώπους τη νύχτα του Σαββάτου στη Σεούλ είναι ένα από τα φονικότερα που έχουν σημειωθεί σε όλον τον κόσμο την τελευταία δεκαετία. Εθνικό πένθος κηρύχθηκε στη Νότια Κορέα.

Ο εορτασμός του Halloween μέσα σε λίγα λεπτά μετατράπηκε σε εφιάλτη στη συνοικία Ιτεγουόν, η οποία φημίζεται για τη νυχτερινή διασκέδαση, με πολυάριθμα μπαρ σε έναν λαβύρινθο από στενά δρομάκια.

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό από το πρακτορείο Reuters, τουλάχιστον 153 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 152 τραυματίστηκαν από ποδοπάτημα. Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το πλήθος άρχισε να κινείται προς ένα μπαρ όταν ακούστηκε ότι κατέφτασε ένα διάσημο πρόσωπο.

Βίντεο και εικόνες που έχουν δημοσιευτεί, καταγράφουν τις στιγμές φρίκης με τους δρόμους στην πρωτεύουσα της Νότιας Κορέας να μετατρέπονται σε νεκροταφείο.

Χαρακτηριστικό είναι το βίντεο που ανέβασε χρήστης του twitter μέσα από το πλήθος, όπου άτομα δίπλα του φαίνονται να συνθλίβονται ενώ ακούγονται ουρλιαχτά.

Very depressed. This kind of event is that tall people can breathe more air than short people. Just seeing the clip, I feel like I can’t breathe 😥

«Ήταν ο ένας πάνω στον άλλον, σαν σε ομαδικό τάφο. Κάποιοι έχαναν σταδιακά τις αισθήσεις τους, άλλοι ήταν ήδη νεκροί», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο νοτιοκορεατικό πρακτορείο Yonhap.

Σκηνές φρίκης περιέγραψε στο τηλεοπτικό δίκτυο YTN ο Λι Μπομ-σοκ, ένας γιατρός που προσέφερε τις πρώτες βοήθειες στην περιοχή. «Όταν επιχείρησα την πρώτη καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡ.Π.Α.), δύο θύματα κείτονταν στο πεζοδρόμιο. Λίγο αργότερα, ο αριθμός τους εκτινάχθηκε».

«Πολλοί περαστικοί έσπευσαν να μας βοηθήσουν», συνέχισε. «Είναι δύσκολο να το περιγράψω με λόγια… Πολλά θύματα είχαν χλομιάσει. Δεν μπορούσα να μετρήσω τον σφυγμό τους ή να ελέγξω την αναπνευστική λειτουργία τους και πολλοί από αυτούς είχαν ρινική αιμορραγία. Προσπαθώντας να εφαρμόσω ΚΑΡ.Π.Α., έβγαινε αίμα από το στόμα τους», περιγράφει.

Σε ερασιτεχνικό βίντεο που δημοσιοποιήθηκε στο Twitter από αυτόπτη μάρτυρα, φαίνεται πλήθος κόσμου με αποκριάτικες στολές σε έναν δρόμο με πολλά μπαρ. Ξαφνικά επικρατεί αναταραχή, περαστικοί σπρώχνονται και πέφτουν ο ένας πάνω στον άλλον, ακούγονται κραυγές…

My deepest condolences to all who lost their loved ones in the tragedy in Seoul or saw them hurt.

May something like that never happen again. pic.twitter.com/kEvTVKtbVV

