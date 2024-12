Βίντεο -σοκ από αγώνα: Μαζορέτα λιποθύμησε εν μέσω ακροβατικού και έσπασε έναν σπόνδυλο

Μια μαζορέτα στο Κεντάκι των ΗΠΑ, βίωσε έναν φρικτό τραυματισμό όταν λιποθύμησε στον αέρα, εν μέσω ενός ακροβατικού, με αποτέλεσμα να σπάσει έναν σπόνδυλο.

Η 29χρονη Κόρεϊ Μάρτενς κλήθηκε την τελευταία στιγμή να συμμετάσχει στο σόου του ημιχρόνου ενός αγώνα αμερικανικού ποδοσφαίρου μεταξύ του Morehead State και του Πανεπιστημίου St. Thomas.

Το περιστατικό συνέβη τον περασμένο μήνα και καταγράφηκε σε βίντεο που δείχνει την ομάδα της, την οποία αποκαλεί «ομάδα των ονείρων της», να εκτελεί εντυπωσιακές φιγούρες.

Στο βίντεο φαίνεται μια συμπαίκτριά της να ολοκληρώνει δίπλα της επιτυχώς μια ακροβατική κίνηση, προτού η Μάρτενς προσπαθήσει να κάνει το ίδιο. Ωστόσο, ξαφνικά λιποθύμησε στον αέρα, με αποτέλεσμα να πέσει άσχημα και να χτυπήσει το κεφάλι της στο έδαφος. Ο ήχος της πρόσκρουσης ήταν ανατριχιαστικός, ενώ το κεφάλι της γύρισε απότομα προς τα πίσω.

MMWatch- The brutal moment a 29 year-old cheerleader snapped her neck, breaking a bone in her spine, has been captured on camera.

Corey Martens, from Kentucky in the US, was performing a backflip when she suddenly ‘blacked out’, causing her head to ‘crunch’ on to the floor, pic.twitter.com/XEnV0sQkyg

— MassiVeMaC (@SchengenStory) December 11, 2024