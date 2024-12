Βίντεο-σοκ: 13χρονη αιωρείται σε ύψος 18 μέτρων από ρόδα σε λούνα παρκ

Μια 13χρονη βρέθηκε να αιωρείται στον αέρα, σε ύψος περίπου 18 μέτρων, όταν έπεσε από τη καμπίνα μιας ρόδας λούνα παρκ στο Ρεκεχτί, στην πολιτεία Άντρα Πραντές της Ινδίας.

Το τρομακτικό περιστατικό σημειώθηκε στις 4 Δεκεμβρίου και καταγράφηκε σε βίντεο που έχει προκαλέσει σοκ.

Στα πλάνα διακρίνεται το μικρό κορίτσι να κρέμεται από τη μεταλλική δομή της ρόδας, ενώ οι παρευρισκόμενοι παρακολουθούν έντρομοι. Οι υπεύθυνοι της εγκατάστασης προσπάθησαν να τη βοηθήσουν, περιστρέφοντας τη ρόδα ώστε να τη φέρουν σε ασφαλές σημείο.

Ωστόσο, η 13χρονη αναγκάστηκε να στηρίζεται στην κατασκευή της ρόδας, ενώ για να φτάσει στο έδαφος έπρεπε να ανυψωθεί ακόμη περισσότερο, καθώς η ρόδα περιστρεφόταν μόνο προς μία κατεύθυνση.



Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα The Sun, η πτώση της συνέβη κοντά στο υψηλότερο σημείο της διαδρομής, πιθανότατα λόγω ξαφνικού τραντάγματος της καμπίνας. Καθώς η ρόδα άρχισε να κατεβαίνει με μεγαλύτερη ταχύτητα, η 13χρονη φάνηκε να κρέμεται ανάποδα, προσπαθώντας με κάθε τρόπο να κρατηθεί.

Στο έδαφος, οι υπεύθυνοι της ρόδας ήταν έτοιμοι να την πιάσουν, κάτι που τελικά κατάφεραν όταν η 13χρονη έφτασε στο κάτω μέρος της διαδρομής. Ευτυχώς, δεν τραυματίστηκε, όπως επιβεβαίωσαν οι τοπικές Αρχές.

Video: Girl rescued after dangling mid-air on ‘over height’ Ferris wheel in #UttarPradesh‘s Lakhimpur Kheri. Watch 👇

