Βίντεο – ντοκουμέντο: Προσπάθησε να απαγάγει γυναίκα μέρα μεσημέρι

Η αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρα αφού φέρεται να χτύπησε μια γυναίκα με πιστόλι και να την έσπρωξε σε ένα αυτοκίνητο σε μια γειτονιά της Καλιφόρνια την Τρίτη.

Ο ύποπτος, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ο 32χρονος Γουίλιαμ Γκαρσία, έσυρε μια γυναίκα στο ασημένιο Kia Rio του προτού τραπεί σε φυγή. Το θράσος του δράστη, ο οποίος προσπάθησε να απαγάγει την γυναίκα μέρα-μεσημέρι προκαλεί εντύπωση, αλλά και φόβο στους κατοίκους.

Το Τμήμα Σερίφη της Κομητείας του Λος Άντζελες (LASD) των ΗΠΑ, το οποίο δεν κατονόμασε τον Γκαρσία, ανακοίνωσε ότι ο ύποπτος συνελήφθη.

Η LASD είπε ότι η γυναίκα εντοπίστηκε ασφαλής το βράδυ της Τετάρτης μετά το περιστατικό στο Commerce, μια πόλη που βρίσκεται περίπου 8 μίλια έξω από το Λος Άντζελες.

Πλάνα από κάμερα ασφαλείας έδειξαν τη γυναίκα να προσπαθεί να γλιτώσει από τα χέρια του δράστη.

VIDEO: Woman is pistol-whipped and taken by force in #Commerce, now @LASDHQ is looking for her, the man seen in this surveillance video and his #Kia Rio. @NBCLA pic.twitter.com/f6aZgcbttB

— John Cádiz Klemack (@johnNBCLA) April 26, 2023