Βίντεο: Η συγκινητική στιγμή που νεόνυμφοι χόρεψαν τον πρώτο τους χορό σε καταφύγιο στο Ισραήλ – Οι πύραυλοι του Ιράν έπεφταν «βροχή»

Σε μια συγκλονιστική στιγμή που καταδεικνύει τη δύναμη της αγάπης ακόμη και εν μέσω πολέμου, ένα νιόπαντρο ζευγάρι αναγκάστηκε να μεταφέρει τον πρώτο του χορό σε ένα υπόγειο καταφύγιο καθώς το Ιράν εκτόξευε πυραύλους προς το Ισραήλ. Το συμβάν, το οποίο καταγράφηκε σε ένα βίντεο που έχει ήδη γίνει viral, αναδεικνύει το πώς η αγάπη μπορεί να ανθίζει ακόμη και σε συνθήκες απόλυτης αβεβαιότητας και κινδύνου.

Το βίντεο, που έχει συγκεντρώσει πάνω από 1,8 εκατομμύρια προβολές στο Χ, δείχνει το ζευγάρι να χορεύει αργά σε έναν στενό, σκονισμένο υπόγειο χώρο, ενώ παρευρισκόμενοι παρακολουθούν και καταγράφουν τη μοναδική στιγμή με τα κινητά τους τηλέφωνα. Φορώντας τα ρούχα του γάμου τους, οι νεόνυμφοι αγκαλιάζονται τρυφερά, ενώ η μουσική -που φαίνεται να προέρχεται από ένα κινητό τηλέφωνο- τους συνόδευε στον πρώτο τους χορό.

Iran couldn’t stop the joy at this Jerusalem wedding even for a moment. ❤️ pic.twitter.com/kMWzbhrNRA

