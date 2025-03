Βίντεο: Η αντίδραση από την πρέσβη της Ουκρανίας την ώρα που ο Ζελένσκι δέχεται επίθεση από τον Τραμπ

Η πρέσβης της Ουκρανίας στις ΗΠΑ, Oksana Markarova, έγινε viral για την αντίδρασή της στο «ναυάγιο» της συνάντησης του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Οβάλ Γραφείο με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και τον αντιπρόεδρο JD Vance την Παρασκευή.

Η Oksana Markarova (Οξάνα Μαρκάροβα) κρατούσε το κεφάλι της με τα χέρια της, καθώς ο Ουκρανός πρόεδρος προσπαθούσε να ανταποκριθεί στην πρωτοφανή επίθεση κατά τη διάρκεια των συνομιλιών με τον Τραμπ, ενώ αναμενόταν να ολοκληρώσουν την υπογραφή μιας συμφωνίας που έδινε στις ΗΠΑ μερίδιο από τις σπάνιες γαίες της Ουκρανίας.

Η 48χρονη πρέσβης της Ουκρανίας βρισκόταν στο ραντάρ των καμερών του Τύπου καθώς ο Ζελένσκι κοίταζε επανειλημμένα προς το μέρος της.

All time low for Oksana Markarova Ukraine’s ambassador to the US….notice the little head shake.. pic.twitter.com/jUFVJXjpT8

— DL Goodman 🇺🇸 (@DL1447) February 28, 2025