Βίντεο: Φωτιά σε πολυκατοικία στο Κένσινγκτον – Καρέ καρέ η μάχη των πυροσβεστών

Σχεδόν 100 πυροσβέστες έσπευσαν σε μια καταστροφική φωτιά σε μια πολυκατοικία στο Κένσινγκτον στο Λονδίνο τα ξημερώματα της Παρασκευής (1/3).

Περισσότερα από δώδεκα πυροσβεστικά οχήματα κλήθηκαν στην Πύλη του Αυτοκράτορα στο Νότιο Κένσινγκτον. Το βίντεο που τραβήχτηκε από το σημείο δείχνει φλόγες να σκίζουν την οροφή και τον τελευταίο όροφο του κτιρίου καθώς οι πυροσβέστες προσπαθούν να σβήσουν την κόλαση.

Πλάνα που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πολλές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στο σημείο, με έναν κλοιό να εμποδίζει τα μέλη του κοινού να περάσουν.

The fire in #Kensington still getting bigger and seems out of control at the moment.#London is burning 🥵 pic.twitter.com/DNFD0bVd0k

— Dr Mohamed Haidar (@DrMHaidar) March 1, 2024