Βίαια επεισόδια στην Αλβανία – Οπαδοί του Μπερίσα προσπάθησαν να καταλάβουν τα γραφεία του Δημοκρατικού Κόμματος

Βίαια επεισόδια ξέσπασαν σήμερα στα Τίρανα, όταν χιλιάδες οπαδοί του Δημοκρατικού Κόμματος της Αλβανίας και υποστηρικτές του πρώην προέδρου Σαλί Μπερίσα, επιχείρησαν να εισβάλουν στα γραφεία του κόμματος και να κάνουν κατάληψη. Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν ήταν πρωτοφανείς και ενδεικτικές της σφοδρής εσωκομματικής αντιπαράθεσης που έχει ξεσπάσει στο Δημοκρατικό Κόμμα, με πρωταγωνιστή τον πρώην πρόεδρο και πρωθυπουργό της χώρας.

Οι οπαδοί που συγκεντρώθηκαν έξω από τα γραφεία συγκρούστηκαν με μέλη του κόμματος, που πρόσκεινται στον σημερινό πρόεδρο Λουζλίμ Μπάσα και φρουρούσαν το κτίριο. Την ίδια στιγμή, δυνάμεις της αστυνομίας προχώρησαν σε χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου λάμψης, προκειμένου να σταματήσουν τις συγκρούσεις.

Οι διαδηλωτές “πολιόρκησαν” το κτίριο απαιτώντας από τον Μπάσα να τους παραδώσει τα γραφεία, καθώς σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του Μπερίσα έχει καθαιρεθεί με νόμιμες διαδικασίες από την ηγεσία του κόμματος και θα πρέπει να δρομολογήσει τις διαδικασίες επανίδρυσής του.

Ο Μπάσα, είχε οχυρωθεί στο κτίριο με εσωκομματικούς υποστηρικτές του οι οποίοι απαντούσαν, με ό,τι μέσα είχαν στη διάθεσή τους, στις επιθέσεις των οπαδών του Μπερίσα, ο οποίος ηγείτο της «πολιορκίας», όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Έπειτα από ώρες, και αφού προηγήθηκε σχετικό αίτημα του Μπάσα, η αστυνομία προχώρησε σε επιχείρηση προκειμένου να απομακρύνει τους οπαδούς του Μπερίσα.

Η κατάσταση παρέμενε τεταμένη μπροστά στα γραφεία του κόμματος για αρκετή ώρα.

Ο Σαλί Μπερίσα, ιδρυτής του Δημοκρατικού Κόμματος στην Αλβανία, έχει επιδοθεί τον τελευταίο καιρό σε εκστρατεία ανατροπής του διαδόχου του Μπάσα. Μέρος αυτής της εκστρατείας εκτιμάται ότι ήταν και τα σημερινά επεισόδια και η αποτυχημένη προσπάθεια κατάληψης των γραφείων του κόμματος, που έχει προκαλέσει διεθνή ανησυχία.