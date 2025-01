Βέλγιο: Συνελήφθη 14χρονος που κατηγορείται ότι σχεδίαζε επίθεση σε ένα τζαμί των Βρυξελλών

Ένας έφηβος συνελήφθη σήμερα στο Βέλγιο καθώς φέρεται ότι σχεδίαζε επίθεση σε ένα τζαμί στις Βρυξέλλες. Στο σπίτι του ανήλικου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν όπλα, σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές της βελγικής πρωτεύουσας.

Ο ύποπτος είναι 14 ετών και πιστεύεται ότι ήταν «συμπαθών» της ακροδεξιάς. Στην ανακοίνωση της εισαγγελίας αναφέρεται ότι σχεδίαζε να πραγματοποιήσει επίθεση σε ένα τζαμί στις 24 Ιανουαρίου, την ημέρα της προσευχής για τους μουσουλμάνους.

Η εισαγγελία εξήγησε ότι ενημερώθηκε την Τετάρτη για τις προθέσεις του εφήβου και έλαβε την απόφαση να προχωρήσει σε έρευνα στο σπίτι του σήμερα τα ξημερώματα. Κατασχέθηκαν «όπλα και ψηφιακό υλικό», πρόσθεσε.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Πάουλ Φαν Τίγκσελτ, μιλώντας στο κοινοβούλιο, αποκάλυψε ότι ο ύποπτος «προφανώς ήταν ακροδεξιών τάσεων» και σχολίασε ότι οι νέοι που ριζοσπαστικοποιούνται στο διαδίκτυο αποτελούν «εφιάλτη» για τις διωκτικές αρχές.

