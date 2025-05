Βέλγιο: Σε… αναμμένα κάρβουνα η πριγκίπισσα Ελισάβετ λόγω Τραμπ – Ενδέχεται να μην μπορέσει να συνεχίσει τις σπουδές της στο Χάρβαρντ

Παράπλευρες απώλειες και μάλιστα… βασιλικού επιπέδου φαίνεται ότι έχει η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για ανάκληση της δυνατότητας εγγραφής ξένων φοιτητών στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, εφόσον βέβαια εφαρμοστεί, μετά και την δικαστική απόφαση που μπλοκάρει την εν λόγω κυβερνητική απόφαση.

Συγκεκριμένα, στην πριγκίπισσα Ελισάβετ του Βελγίου, τη μεγαλύτερη κόρη του βασιλιά Φιλίππου, είναι πιθανό να απαγορευτεί να συνεχίσει τις σπουδές της στο αμερικανικό πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, ενώ το βελγικό βασιλικό παλάτι δήλωσε την Παρασκευή (23/5) ότι «παρακολουθεί από κοντά» την κατάσταση, ακόμα κι αν μοιάζει προς το παρόν πρόωρο να ανησυχήσει.

Belgian Princess Elisabeth, who is first in line to the throne, is waiting to find out whether she can return to Harvard for her second year after President Trump announced a ban on international students at the university. https://t.co/KZMxgreb0e

— The Boston Globe (@BostonGlobe) May 23, 2025