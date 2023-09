Βέλγιο: Ηγέτης κόμματος έφαγε τάρτα… στο πρόσωπο – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Τάρτα έριξε στο πρόσωπο του ηγέτη του φιλελεύθερου κόμματος της Βαλλονίας MR, Ζορζ-Λουί Μπουσέ ένας άνδρας ενώ υπέγραφε το νέο του βιβλίο σε κατάστημα της Λιέγης στο Βέλγιο.

Στο βίντεο που κυκλοφορεί φαίνεται ένας νεαρός ο οποίος ζητεί από τον Μπουσέ να φωτογραφηθεί μαζί του και, ενώ ο πατέρας του κατευθύνεται πίσω από τον πολιτικό, βγάζει μία τάρτα και την ρίχνει στο πρόσωπό του. Αμέσως, ακινητοποιείται από τους παριστάμενους. Ο Ζορζ-Λουί Μπουσέ στη συνέχεια άλειψε με την τάρτα τον άνδρα, ο οποίος βρισκόταν στο έδαφος.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 11.30 το πρωί. Ο πατέρας και ο γιος του περίμεναν στην ουρά περίπου 30 λεπτά.

«Κάποιος ήταν αρκετά έξυπνος για να μου πετάξει μια τάρτα», είπε ο Μπουσέ σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Κρίμα, γιατί έμοιαζε με νόστιμη πίτα. Τη γεύτηκα κιόλας. Μετά το περιστατικό, ήθελα να του μιλήσω. Ίσως δεν ήταν στο ίδιο μήκος κύματος πολιτικά. Σίγουρα δεν υπήρχε θέμα εκδίκησης. Εγώ πάντα θέλω να αντιπαρατίθεμαι με κάποιον, αλλά ποτέ βίαια», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με τον άνδρα που έριξε την τάρτα, πρόκειται για «πολιτική πράξη» και το να ρίξεις κανείς μία πίτα είναι κάτι νόμιμο.

MR leader hit in the face with pie during book signing https://t.co/S4XvkvbpbL#Belga #MR #Bouchez #Fnac #Liege #politics #video pic.twitter.com/KB72ETGS46

— Belga News Agency_English (@Belga_English) September 2, 2023