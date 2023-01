Βατικανό: Άμεση αγιοποίηση του πάπα Βενέδικτου ζήτησαν πιστοί στην κηδεία του

Η ιαχή «santo subito» (άγιος αμέσως) στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, συνόδευσε στην κρύπτη της βασιλικής του Αγίου Πέτρου το φέρετρο με τον αποθανόντα επίτιμο Πάπα Βενέδικτου.

Πολλοί από τους πιστούς που συγκεντρώθηκαν σήμερα στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, ζήτησαν με τον τρόπο αυτό την άμεση αγιοποίηση του εκλιπόντος επίτιμου πάπα.

«Παραδίδουμε τον αδελφό μας στα χέρια του Πατρός. Τα χέρια αυτά, γεμάτα ελεημοσύνη, ας βρουν αναμμένο το λυχνάρι με το λάδι του Ευαγγελίου, τον λόγο του οποίου διέδωσε κατά την διάρκεια της ζωής του», τόνισε ο πάπας Φραγκίσκος, λίγο πριν από την ολοκλήρωση της τελετής.

VOLUME UP: Thousands of faithful chanted “Santo Subito!” while the solemn funeral Mass of Pope Emeritus Benedict XVI was coming to an end in St. Peter’s Square, Vatican City. pic.twitter.com/y2HO0kzGVu

— EWTN Vatican (@EWTNVatican) January 5, 2023