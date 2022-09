Βασίλισσα Ελισάβετ: Σε στενό κύκλο η ταφή της, δίπλα στον πρίγκιπα Φίλιππο

Στην τελευταία της κατοικία, πλάι στον αγαπημένο της σύζυγο, πρίγκιπα Φίλιππο, και τους γονείς της, ενταφιάστηκε η Βασίλισσα Ελισάβετ, με την εξόδιο ακολουθία της να σφραγίζουν ο θρήνος της γκάιντας και ο εθνικός Ύμνος, ενώ η ταφή της, έγινε σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Η μεγαλοπρεπής τελετή της κηδείας της μεταδόθηκε απευθείας από δεκάδες ΜΜΕ σε όλον τον κόσμο, καθώς η Μεγάλη Βρετανία να απηύθυνε το ύστατο χαίρε στη βασίλισσα που σημάδεψε το πέρασμα του 20ου αιώνα και την αρχή του 21ου στη χώρα της. Εκατοντάδες παγκόσμιοι ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, παρευρέθηκαν νωρίτερα στην τελετή στο Αββαείο του Γουέστμινστερ, ενώ χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο κέντρο του Λονδίνου.

Το τελετουργικό ήταν επιβλητικό και πολύωρο, ξεκινώντας από το Αββαείο του Ουέστμινστερ το πρωί της Δευτέρας και τελειώνοντας το απόγευμα στο Κάστρο του Ουίνδσορ, όπου το φέρετρο με τη σορό της Ελισάβετ Β’ τοποθετήθηκε στη βασιλική κρύπτη.

BREAKING: In a solemn final moment, Queen Elizabeth II’s casket descends into the royal vault at St. George’s Chapel in Windsor. https://t.co/bj3P8CRIHc pic.twitter.com/c7ao1wErhO

— ABC News (@ABC) September 19, 2022