Βασίλισσα Ελισάβετ: Ευδιάθετη σε νέα εμφάνισή της

Νέα εμφάνιση έκανε η Βασίλισσα Ελισάβετ η οποία υποδέχθηκε στο Κάστρο του Ουίνδσορ σε μία κατ’ ιδίαν ακρόαση τον οργανίστα Τόμας Τρότερ.

Η Βασίλισσα Ελισάβετ ήταν αρκετά ευδιάθετη κατά τη στιγμή απονομής στον μουσικό το βασιλικό μετάλλιο για τη μουσική. Ο Τρότερ είναι ένας από τους πιο καταξιωμένους οργανοπαίκτες στον κόσμο και είναι ο 16ος αποδέκτης του βραβείου.

Mr Trotter is one of the world’s most revered concert organists, and is the sixteenth recipient of the award. pic.twitter.com/NndtrLcdWg

Today at Windsor Castle, The Queen presented Thomas Trotter with the 2020 Queen’s Medal for Music. 🏅

🎶 Thomas Trotter playing ‘Overture’ from ‘St Paul’ by Felix Mendelssohn-Bartholdy in the Basilica of Saint-Sernin in Toulouse, France. 🎶

Find out more about Thomas Trotter –

