Βασιλιάς Κάρολος: Η πρώτη φωτογραφία μετά την διάγνωση με καρκίνο

Το φως της δημοσιότητας βλέπει η πρώτη φωτογραφία του βασιλιά Καρόλου μετά την ανακοίνωση ότι διαγνώστηκε με καρκίνο. Ο Βασιλιάς Κάρολος καταγράφηκε να φεύγει από το Clarence House ύστερα από μία σύντομη συνάντηση που είχε με τον πρίγκιπα Χάρι.

Ο Βρετανός μονάρχης ετοιμάζεται να επιστρέψει στο Sandringham μετά την πρώτη θεραπεία για τον καρκίνο στην οποία υποβλήθηκε. Ο Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα φαίνονται να χαιρετούν τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί έξω από τη βασιλική κατοικία. Όπως αναφέρει η Daily Mail, εκτιμάται ότι θα μεταβούν στο Νόρφολκ με ελικόπτερο.

Ο Κάρολος λέγεται ότι είναι “σε καλή κατάσταση” μετά την θεραπεία. Σημειώνεται ότι ακόμα δεν έχει γίνει γνωστή η μορφή του καρκίνου με την οποία διαγνώστηκε. «Είναι στη συνήθη καλή του φόρμα από κάθε άποψη, απλώς είναι λίγο απογοητευμένος που η κατάστασή του επηρέασε όχι μόνο τα δικά του σχέδια, αλλά και τους άλλους», είπε μια πηγή του παλατιού στην Telegraph.

Ο Δούκας του Σάσεξ, Πρίγκιπας Χάρι κατέφθασε στο Λονδίνο προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό του πατέρα του Βασιλιά Καρόλου, μετά την ανακοίνωση ότι ο μονάρχης διεγνώσθη με καρκίνο, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με την Telegraph, ο πρίγκιπας Χάρι, ο μικρότερος γιος του 75χρονου μονάρχη, ο οποίος έχει απαρνηθεί τα βασιλικά του καθήκοντα, και ζει τα τελευταία χρόνια στις ΗΠΑ, έφτασε στο αεροδρόμιο του Χίθροου ταξιδεύοντας με νυχτερινή πτήση της British Airways από την Καλιφόρνια για να επισκεφτεί τον πατέρα του στην κατοικία του στο Λονδίνο στο Clarence House. Η σύζυγός του Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά του, Άρτσι και Λίλιμπετ, έμειναν στις ΗΠΑ και δεν τον συνόδευσαν.

Ο Πρίγκιπας Χάρι εντοπίστηκε από τους δημοσιογράφους στο πίσω κάθισμα ενός Range Rover, συνοδευόμενος από ένα κομβόι πολλών οχημάτων. Ακόμα δεν είναι γνωστό αν ο Χάρι θα παραμείνει στο κεντρικό Λονδίνο ή θα μείνει στο Γουίνδσορ, πιθανότατα στο Frogmore Cottage, απ’ όπου εκείνος και η σύζυγός του αναγκάστηκαν να φύγουν τον περασμένο Ιούνιο.

Prince Harry’s convoy reportedly left the Windsor Suite this afternoon to pick him up from his flight.https://t.co/KoQStBxNHs pic.twitter.com/znm5AgHCtW

— The Mirror (@DailyMirror) February 6, 2024