Βασιλιάς Κάρολος: Φόρεσε ξανά γραβάτα με ελληνικές σημαίες – Εικόνες από το ταξίδι στην Σαμόα

Γραβάτα με ελληνικές σημαίες επέλεξε να φορέσει σε ακόμη μία δημόσια εμφάνισή του ο Βασιλιάς Κάρολος. Το έχει κάνει άλλωστε πολλές φορές επιβεβαιώνοντας την αδυναμία του στον ελληνικό πολιτισμό και τη χώρα μας γενικότερα.

Μετά την επεισοδιακή επίσκεψη στην Αυστραλία, ο βασιλιάς Κάρολος και η σύζυγός του Καμίλα ταξίδεψαν χθες στην Σαμόα για τη Σύνοδο Αρχηγών Κυβερνήσεων της Κοινοπολιτείας.

Κατά την άφιξή τους στο διεθνές αεροδρόμιο Φαλεόλο, το βασιλικό ζεύγος υποδέχτηκε στο κόκκινο χαλί που είχε στρωθεί ειδικά για αυτούς, η Πρωθυπουργός της χώρας, Φιαμέ Ναόμι Ματαάφα. Προηγουμένως ο Κάρολος και η Καμίλα είχαν κάνει μία ανάρτηση στα social media, όπου έλεγαν ότι ανυπομονούσαν να φτάσουν στην Σαμόα και να βιώσουν από κοντά την ομορφιά και τη ζεστασιά των αρχαίων παραδόσεων αυτής της χώρας.

His Majesty, King Charles III, arrived in Apia, #Samoa, to a warm welcome for the Commonwealth Heads of Government Meeting.

It marks the first time His Majesty will attend CHOGM as Head of the Commonwealth.

Read more 👉 https://t.co/Vxz52wDPfO

📸: @samoachogm2024#CHOGM2024 pic.twitter.com/Smal4gJKav

— The Commonwealth (@commonwealthsec) October 23, 2024