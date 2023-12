Βασιλιάς Κάρολος: Απάντησε στον Ρίσι Σούνακ για τα Γλυπτά του Παρθενώνα με μια… ελληνική γραβάτα

Μπορεί ο Βασιλιάς Κάρολος να μην έκανε ξεκάθαρη δήλωση υπέρ των Γλυπτών του Παρθενώνα, όμως η γραβάτα που επέλεξε να φορέσει στην σύνοδο της Cop28 για το κλίμα στο Ντουμπάι, μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί, με φόντο τον σάλο που έχει προκληθεί μετά την απαράδεκτη κίνηση του Ρίσι Σούνακ, ο οποίος ακύρωσε τη συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Συγκεκριμένα, ο Βασιλιάς Κάρολος επέλεξε μια γραβάτα με ελληνικές σημαίες και ασορτί ποσέτ, με τον Ρίσι Σούνακ να τον αντικρίζει έκπληκτος στο τετ α τετ που είχαν στο περιθώριο της Συνόδου.

Η γραβάτα με τις ελληνικές σημαίες πιστεύεται ότι αγοράστηκε σε μια από τις επισκέψεις του βασιλιά Καρόλου στην Αθήνα. Είναι ένα κομμάτι από την «Pagoni Maison des Cravates», της γνωστής μπουτίκ που βρίσκεται στο Κολωνάκι.

Rishi Sunak ducks questions about royal ‘race’ row saying it isn’t ‘right’ for him to comment – as he attends COP28 summit with King Charles https://t.co/xjfOh7u3sX pic.twitter.com/ho30Yb61yL

— Daily Mail Online (@MailOnline) December 1, 2023

Βασιλιάς Κάρολος: «Η Γη δεν μας ανήκει, εμείς ανήκουμε στην Γη»

Ο βασιλιάς Κάρολος απηύθυνε έκκληση προς τους ηγέτες που συμμετέχουν στην φετινή COP28 στο Ντουμπάι να γίνει αυτή η 28η Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα ένα σημείο καμπής ανάλογο με την συμφωνία του Παρισιού για την επιτάχυνση της κλιματικής δράσης, καθώς οι χώρες ξεκινούν δύο εβδομάδες εντατικών διαπραγματεύσεων για το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τον άνθρακα.

«Τα ρεκόρ καταρρίπτονται τόσο συχνά που γινόμαστε απαθείς σε ό,τι ακούμε», είπε ο βασιλιάς Κάρολος κατά την πρώτη του πρώτη του ομιλία ως μονάρχη για το Κλίμα από το βήμα της COP28 στην οποία συμμετέχει και όπου εκπροσωπεί την βρετανική κυβέρνηση, έπειτα από πρόσκληση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

«Προσεύχομαι με όλη μου την καρδιά η φετινή COP28 να είναι μία ακόμη αποφασιστική καμπή προς μια πραγματική μεταβολή», καθώς ο κόσμος «δεν βρίσκεται στον σωστό δρόμο» στην αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής και η παγκόσμια οικονομία θα κινδυνεύσει αν δεν υπάρξει ταχεία περιβαλλοντική επανόρθωση, δήλωσε.

Ο βασιλιάς Κάρολος αναφέρθηκε στις παγκόσμιες επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής φέρνοντας ως παραδείγματα τους κυκλώνες που προσκάλεσαν τεράστιες καταστροφές σε νησιωτικές χώρες, όπως το Βανουάτου στις πλημμύρες στην Ινδία, το Μπανγκλαντές και το Πακιστάν και τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και την Ελλάδα.

«Ζούμε μία τρομακτική εμπειρία ταυτόχρονης μεταβολής του συνόλου των οικολογικών συνθηκών, με έναν ρυθμό που ξεπερνά τις δυνατότητες της φύσης», είπε απευθύνοντας έκκληση για την μεταρρύθμιση του παγκόσμιου χρηματο-οικονομικού συστήματος σε όφελος της ενεργειακής μετάβασης.

«Αν δεν επανορθώσουμε και δεν αποκαταστήσουμε γρήγορα την μοναδική οικονομία της Φύσης, που βασίζεται στην αρμονία και την ισορροπία, που είναι το ύστατο στήριγμά μας, η ίδια η οικονομία μας και η επιβίωση μας θα τεθεί σε κίνδυνο», προειδοποίησε ο βασιλιάς της Αγγλίας μιλώντας για την συμμετοχή στην κλιματική δράση πολυμερών οργανισμών και του ιδιωτικού τομέα, για τον ρόλο του τομέα της ασφάλισης και για την επιτάχυνση της καινοτομίας στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας.

«Η Γη δεν μας ανήκει, εμείς ανήκουμε στην Γη», κατέληξε.