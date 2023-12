Γάζα: Λουτρό αίματος από ισραηλινά πλήγματα μετά την λήξη της εκεχειρίας – «Η Χαμάς θα υποστεί την χειρότερη νίλα»

Με αίμα βάφτηκε η λήξη της εκεχειρίας στη Γάζα. Δεκάδες Παλαιστίνιοι έχουν χάσει την ζωή τους από ισραηλινά πλήγματα από το πρωί της Παρασκευής (1/12), όταν και έληξε η επταήμερη εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει ο επίσημος παλαιστινιακός ραδιοσταθμός, 54 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τις 07:00 το πρωί (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Παλαιστινιακά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι βομβαρδίζονται βόρειοι τομείς της Λωρίδας της Γάζας.

Israel is back to bombing houses full of families in Gaza. pic.twitter.com/QL4N7vDCFT

