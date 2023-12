Εκεχειρία τέλος: Άρχισαν ξανά οι επιχειρήσεις του Ισραήλ στην Λωρίδα της Γάζας – Πυρά και εκρήξεις στον βορρά

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε πως ξανάρχισε τις επιχειρήσεις του εναντίον του παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Κατηγόρησε την Χαμάς πως παραβίασε τους όρους της ανακωχής που εφαρμοζόταν από την 24η Νοεμβρίου, ανοίγοντας πυρ εναντίον της ισραηλινής επικράτειας.

Σύμφωνα με παλαιστινιακά ΜΜΕ, βομβαρδίζονται βόρειοι τομείς της Λωρίδας της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας «Σιδηρούς Θόλος» αναχαίτισε ρουκέτα που εκτοξεύθηκε από την Λωρίδα της Γάζας, προκαλώντας την ενεργοποίηση σειρήνων της αεράμυνας σε περιοχές γύρω από τον παλαιστινιακό θύλακα.

Η «επιτυχής» αναχαίτιση της ρουκέτας έγινε χονδρικά μια ώρα προτού εκπνεύσει η ισχύς της συμφωνίας βάσει της οποίας τέθηκε εφαρμογή η ανακωχή την 24η Νοεμβρίου.

Δεν έχει υπάρξει καμιά αντίδραση από πλευράς Χαμάς μέχρι στιγμής, ούτε ανάληψη ευθύνης.

Σύμφωνα με το ισραηλινό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Καν, είναι η πρώτη φορά που ενεργοποιήθηκαν σειρήνες της αεράμυνας αφότου τέθηκε σε εφαρμογή η ανακωχή. Ο Τσαχάλ, ο ισραηλινός στρατός, ανέφερε από την πλευρά το, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πως ήταν η δεύτερη — υπενθυμίζοντας πως άλλη μια ρουκέτα είχε εκτοξευθεί λίγη ώρα αφού άρχισε η παύση των εχθροπραξιών.

Παράλληλα, αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο πως άκουσαν να πετούν μαχητικά και drones στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ενώ το Shebab News Agency («Πρακτορείο Ειδήσεων της Νεολαίας»), το οποίο θεωρείται προσκείμενο στη Χαμάς, έκανε λόγο μέσω Telegram για πυρά και εκρήξεις στον τομέα αυτό.

Ούτε τα μέρη, ούτε το Κατάρ, που μεσολαβεί ανάμεσά τους, ανακοίνωσαν παράταση της συμφωνίας. Τυπικά η ανακωχή τερματίστηκε στις 07:00 τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας.

